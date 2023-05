Video Gol Highlights Real Madrid-Manchester City 1-1: Sintesi 9-5-2023

Video Gol e Highlights Real Madrid-Manchester City 1-1, Andata Semifinali Champions League: De Bruyne pareggia Vinicius

Solo un pareggio tra Real Madrid e Manchester City all’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid nella sfida d’andata delle semifinali di Champions League.

Niente da fare per le due grandi favorite alla vittoria finale, visto che questo pareggio potrebbe sì accontentare gli inglesi, ma inguaiare i madrileni, tenendo allo stesso tempo tutto ancora in bilico.

Sintesi di Real Madrid-Manchester City 1-1

Out Mendy e Militao per Carlo Ancelotti, che schiera Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga in difesa davanti a Courtois, spazio a Kroos, Valverde e Modric in mediana e al tridente d’attacco costituito da Rodrygo, Benzema e Vinicius.

Non ci sono Ake e Mendy per Pep Guardiola, che punta su Walker, Stones, Ruben Dias e Akanji a protezione di Ederson, in mediana ci sono De Bruyne, Rodri e Gundogan, attacco più tattico con Bernardo Silva e Grealish ai lati di Haaland.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Si combatte su ogni pallone tra due squadre molto simili nel possesso palla e nella qualità in campo.

Partono fortissimo gli ospiti, che sfiorano più volte il vantaggio con De Bruyne, Rodri e Haaland, ma al 36′ minuto a sbloccare il risultato sono i padroni di casa con Vinicius, su assist di Camavinga, prima del giallo a Kroos.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che le due squadre mostrano una qualità davvero eccelsa, facendo girare la palla con qualità e velocità.

Ci provano Benzema e Rodrygo, ma il più pericoloso è De Bruyne, che si prende i propri compagni sulle spalle pareggiando al 67′ minuto con un tiro a fulmicotone al termine di una bella azione corale.

What a game in Madrid 🔥#UCL pic.twitter.com/qnO04DfQ8k — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2023

I padroni di casa si svegliano, prendono in mano il pallino del gioco e spaventano gli avversari con Alaba e Benzema, nel mezzo i gialli a Bernardo Silva, Gundogan e Camavinga.

Nel finale c’è spazio per Asensio, Tchouameni e Nacho Fernandez, che subentrano a Rodrygo, Kroos e Modric, ed è proprio il francese ad impegnare Ederson.

Highlights e Video Gol di Real Madrid-Manchester City 1-1:

Tabellino di Real Madrid-Manchester City 1-1

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Modric (87′ Nacho), Kroos (84′ Tchouameni); Rodrygo (81′ Asensio), Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo)

Gol: 36′ Vinicius Junior (R), 67′ De Bruyne (M)

Ammoniti: Kroos, Gundogan, Camavinga, Bernardo Silva

Espulsi: nessuno