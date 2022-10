Video gol-highlights Real Madrid-Barcellona 3-1: sintesi 16-10-2022

Video gol-highlights Real Madrid-Barcellona 3-1: “Blancos” primi grazie ai gol di Benzema, Valverde e Rorygo, su rigore. Inutile la rete di Ferràn Torres, che per un attimo aveva riacceso la speranza blaugrana di agguantare il pari.

Il Real Madrid vince il “Clasico” e si prende la vetta solitaria della Liga spagnola. La squadra di Anceotti passa in vantaggio nei primi minuti con un gol di Benzema, e riesce a raddoppiare dopo la mezzora con Valverde.

Ferràn Torres riaccende le speranze catalane con il gol del 2-1, dopo che la squadra di Xavi, trascinata da Lewandowski, si era prodotta in un grande forcing offensivo.

Speranze che vengono smorzate nei minuti di recupero, quando Rodrygo si guadagna e realizza il gol del 3-1 che chiude definitivamente i conti.

La sintesi di Real Madrid-Barcellona 3-1

Inizio di partita scoppiettante: primo squillo del Barcellona, con un sinistro di Raphinha, servito da Lewandowski, che trova un attento Lunin.

Risponde il Real Madrid: Vinicius è tra i più ispirati dei suoi, e va al tiro pescato da Mendy. La palla è fuori.

La squadra di Ancelotti è più propositiva e riesce a trovare il vantaggio: Karim Benzema mette dentro a porta vuota, dopo che Ter Stegen era uscito sui piedi di Valverde.

Il gol non demoralizza il Barcellona che prova a prendere campo. Le “Merengues” sono ben disposte, e concedono agli avversari solo l’opzione del lancio lungo, mettendoli spesso in offside.

Si fanno rivedere i blaugrana, dalle parti di Lunin, con un sinistro di Lewandowski che finisce alto. Ci prova anche Raphinha ad accentrarsi e scoccare il sinistro: Lunin è attento.

Ci prova anche Dembelé, di testa, ma il suo tentativo finisce fuori.

Il Barcellona spinge, ma un Real cinico trova il modo di segnare il 2-0: Valverde, servito dietro da Mendy, realizza con un destro da fuori area che si insacca nell’angolino.

Il Barcellona, sotto 2-0, prova a reagire con un bolide di De Jong da fuori area. Lunin si distende e para.

Inizia il secondo tempo, e dopo pochi minuti il Real Madrid va in gol per la terza volta, ancora con Benzema: il francese, scatta su lancio di Vinicius, si avvicina all’area e scocca il destro per superare Ter Stegen. L’arbitro annulla per posizione di offside.

Il secondo tempo si sviluppa su ritmi molto più bassi rispetto alla prima frazione: il gioco risulta spesso spezzettato dai falli, ed entrambe le squadre fanno fatica a creare occasioni.

Ci prova il Real un paio di volte: prima è Vinicius, servito da Modric, a scoccare un sinistro che viene respinto dalla difesa. Poi è Benzema, con un tiro da fuori che finisce lontano dalla porta.

Nel Barcellona prova a farsi vedere Lewandowski: Alba crossa dalla destra per la testa del polacco, che trova l’opposizione di Lunin.

Alza il pressing la squadra di Xavi: ci prova Ansu Fati, con un destro da fuori area che finisce di poco al lato.

Di nuovo Lewandowski, riceve in area di rigore: il capocannoniere del campionato non è preciso, e manda fuori.

I tanti sforzi dei catalani vengono comunque premiati quando Ferràn Torres riesce ad accorciare il risultato: Fati ubriaca la difesa sulla sinistra e crossa rasoterra. Velo di Lewandowski per l’accorrente Ferràn, che mette dentro senza problemi.

💥 GOAL BARÇA! FERRAN TORRES CUTS THE DEFICIT IN HALF! 2-1! #ELCLÁSICO pic.twitter.com/Z9cxepgbgf — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2022

La gioia della squadra di Xavi dura poco: Rodrygo entra in area e viene atterrato da Garcia. L’arbitro concede rigore, e lo stesso Rodrygo se ne incarica, firmando il 3-1.

Il Real Madrid, dunque, si prende il “Clasico”, e si prende la vetta solitaria della classifica. Il Barcellona, unica squadra capace di tenere il passo, conosce invece la prima sconfitta in campionato.

Highlights e Video gol di Real Madrid-Barcellona 3-1

Il tabellino di Real Madrid-Barcellona 3-1

REAL MADRID (4-3-3): 13 Lunin; 2 Carvajal, 3 Militão, 4 Alaba, 23 Mendy; 8 Kroos, 10 Modric, 18 Tchouaméni; 15 Valverde, 9 Benzema, 20 Vinícius.

A disposizione: 5 Vallejo, 16 Odriozola, 6 Nacho, 22 Rudiger, 12 Camavinga, 17 Vazquez, 7 Hazard, 21 Rodrygo, 11 Asensio, 24 Diaz, 26 Lopez, 30 Canizares

Allenatore: Carlo Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 23 Koundé, 24 García, 20 Sergi Roberto, 28 Balde (Jordi Alba 60′); 8 Pedri, 5 Busquets (Gavi 60′), 21 De Jong; 22 Raphinha (F. Torres 60′), 9 Lewandowski, 7 Dembélé.

A disposizione: 3 Pique, 18 Alaba, 17 Alonso, 30 Gavi, 32 Pablo Torre, 19 Kessié, 11 F. Torres, 10 Fati, 36 Tenas, 26 Penas

Allenatore: Xavi Hernández.

Marcatori: 12′ Benzema (R), 35′ Valverde (R), 83′ F. Torres (B), 90+1′ Rodrygo (rigore, R)

Ammoniti: Vinicius (R), Modric (R), Gavi (B)

Espulsi: