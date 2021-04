Video Gol Highlights Real Madrid-Barcellona 2-1: Sintesi 10-04-2021

Video Gol Highlights e Sintesi di Real Madrid – Barcellona 2-1: Il Real Madrid vince il Clasico per 2-1, nel big amtch della 30° giornata di Liga. Blancos che agganciano momentaneamente la vetta della classifica a quota 66 punti assieme all’Atletico. Le reti di Benzema, Kroos e Mingueza.

Allo stadio Di Stefano di Madrid, il Real batte il Barcellona e vince il Clasico per 2-1. I blaugrana fanno la partita e giocano meglio, ma il Real è cinico e punisce due volte nel primo tempo con Benzema e Kroos. La reazione del Barcellona arriva all’ora di gioco nella ripresa con Mingueza, ma non si concretizza in rimonta. Barça che colpisce una traversa al minuto 94 con Moriba. Real Madrid primo in classifica (assieme all’Atletico) a quota 66 punti, Barcellona 3° a 65 punti.

Sintesi di Real Madrid – Barcellona 2-1

Clasico di alta classifica ma che fatica ad entrare nel vivo nei primissimi minuti. Il Barcellona prende in mano le operazioni del gioco, tiene maggiormente il possesso ma manca nell’incisività negli ultimi metri. Il Real Madrid lascia il pallino del gioco agli avversari ed è tatticamente ordinato e compatto, ma pronto a colpire la non fortissima retroguardia blaugrana in contropiede.

La partita si sblocca al 13° minuto. Strappo di Valverde nella propria metacampo che avanza, scarico a sinistra verso Lucas Vazquez che serve Benzema: tocco di classe e di prima del 9 Blancos e 1-0 per il Madrid che apre il Clasico.

Il Barcellona continua a macinare buon gioco, ma manca cattiveria davanti e soprattutto manca l’apporto di un Messi appannato e di un deludente Dembelé. Il Real non abbandona il proprio piano gara guardingo e al 28° raddoppia. Su punizione da posizione invitante Kroos va alla battuta: Doppia deviazione di Dest prima e di Jordi Alba poi e pallone che beffa ter Stegen. 2-0 per il Real Madrid dopo 28 minuti.

Il Barça sente il colpo, perde tranquillità nelle giocate e nell’ordine in campo e rischia il tracollo. Minuto 34 ripartenza sulla sinistra di Valverde che a botta sicura colpisce però il palo, sulla ribattuta Lucas Vazquez a colpo vincente ma ter Stegen è reattivo e para. Il Barcellona si fa vedere solo al tramonto della prima frazione con Messi, che direttamente da corner colpisce la traversa.

Nella ripresa (sotto la pioggia), Koeman inserisce Griezmann e il Barcellona cambia marcia e al possesso palla unisce più ritmo e aggressività. I blaugrana sono in partita ma continuano ad essere imprecisi in zona pericolosa. Il Real nella ripresa esce un po’ dalla lotta e non sfrutta potenziali ripartenze, subendo troppo gli ospiti. Barça che riapre il Clasico al 60° con una bella azione. Messi per Jordi Alba sulla sinistra, velo di Griezmann e inserimento vincente di Mingueza che fa 2-1.

L’ultima mezzora è concitata, il Barcellona ci prova ma non riesce a fare male dalle parti di Courtois e il Real spreca con Vinicius e Marcelo due occasioni per chiudere i conti. Il finale è confuso, con Casemiro espulso per doppio giallo e il possibile colpo di scena all’ultimo secondo. All’ultimo pallone giocabile, palla in area e Moriba che colpisce incredibilmente la traversa graziando il Real. Madrid che vince un Clasico tecnicamente non bellissimo, ma comunque intenso e che vale la vetta condivisa della Liga.

Highlights e Video Gol di Real Madrid – Barcellona 2-1

Tabellino di Real Madrid Barcellona 2-1:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Vazquez (43′ Odriozola), Militao, Nacho, Mendy, Kroos (72′ Isco), Casemiro, Modric, Valverde (61′ Asensio), Benzema (72′ Mariano Diaz), Vinicius Jr (72′ Marcelo). A disposizione: Odriozola, Isco, Asensio, Mariano Diaz, Marcelo, Lunin, rodrygo, Altube. All.: Zidane

BARCELLONA (3-4-2-1): ter Stegen, Lenglet, Araujo (72′ Moriba), Mingueza, Jordi Alba, de Jong, Busquets (64′ Sergi Roberto), Dest, Pedri (81′ Trincao), Messi, Dembelé (81′ Braitwhaite). A disposizione: Piqué, Griezmann (46′ Dest), Pjanic, Braitwhaite, Trincao, Moriba, Riqui Puig, Sergi Roberto, Umtiti, Firpo, Sotorres, Urena. All.: Koeman

GOL: 14′ Benzema (RM), 28′ Kroos (RM), 60′ Mingueza (B)

AMMONITI: Pedri (B), Araujo (B), Nacho (RM), Jordi Alba (B), Casemiro (RM)

ESPLUSI: Casemiro (RM)

ARBITRO: Gil Manzano

Migliori Bookmakers AAMS