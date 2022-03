Video Gol Highlights Real Madrid-Barcellona 0-4: Sintesi 20-3-2022

Video Gol e Highlights Real Madrid-Barcellona 0-4, 29° Giornata Liga: doppietta di Aubameyang, segnano anche Ferran Torres e Araujo

Il Barcellona strapazza il Real Madrid all’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid nel posticipo della ventinovesima giornata della Liga, decimo turno del girone di ritorno.

Sconfitta clamorosa per i merengues, che conservano la testa della classifica con sessantasei punti, ma si fermano dopo quattro vittorie consecutive, conservando comunque ben nove punti di vantaggio sulla seconda.

E’ forse troppo tardi per tornare a lottare per il titolo, ma i catalani dimostrano di aver cancellato definitivamente la prima metà di stagione conquistando la quinta vittoria consecutiva in campionato e difendendo il terzo posto in classifica con cinquantaquattro punti e una partita in meno.

Sintesi di Real Madrid-Barcellona 0-4

Non ci sono Mendy e Benzema per Carlo Ancelotti, che conferma Nacho Fernandez in difesa con Alaba, Militao e Carvajal davanti a Courtois, mentre in mediana viene aggiunto Valverde a Modric, Casemiro e Kroos, visto che in attacco agiranno Rodrygo e Vinicius.

Out Dest, Ansu Fati, Umtiti e Sergi Roberto per Xavi, che ritrova Araujo in difesa con Pique, Garçia e Jordi Alba a protezione di ter-Stegen. In attacco viene rilanciato Dembele dal primo minuto con Aubameyang e Ferran Torres, mentre in mediana confermato Pedri con De Jong e Sergi Busquets.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla provando ad uscire dall’ottimo pressing degli ospiti.

Dopo una bella parata di ter-Stegen alla conclusione di Valverde, gli ospiti crescono sensibilmente rendendosi pericolosi con Aubameyang e Dembele, poi vengono ammoniti Kroos e De Jong.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 29′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Aubameyang su assist di Dembele.

Giallo anche per Sergi Busquets, ma i padroni di casa accusano il gol subito, non riescono ad uscire dal pressing degli ospiti, ancora pericolosi con Aubayemang, scatenato stasera in una sorta di ex derby londinese contro Courtois.

Dopo un miracolo di ter-Stegen su Vinicius, al 38′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio con Araujo, altro assist di Dembele, questa volta direttamente da calcio piazzato.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Mariano Diaz e Camavinga per Carvajal e Kroos, ma sembra sortire effetti negativi nei padroni di casa, che perdono tempo a trovare le nuove posizioni.

Infatti, dopo un clamoroso errore sotto porta, al 48′ minuto Ferran Torres riesce a regalare il tris sfruttando un geniale assist di tacco di Aubameyang.

I padroni di casa crollano definitivamente e subiscono addirittura il poker al 53′ minuto, ancora Aubameyang, che si regala una bellissima doppietta su assist di Ferran Torres, che restituisce il favore di pochi minuti prima.

Gli ospiti avrebbero pure l’occasione per firmare la manita, ma questa volta Aubameyang è poco cinico, mentre i padroni di casa provano ad affidarsi a Rodrygo, facile per ter-Stegen, per poi mostrare un po’ di frustrazione, come dimostra il giallo comminato a Modric.

Entrano Lucas Vazquez e Asensio per Nacho Fernandez e Rodrygo, ma a costruire gioco ed occasioni sono gli ospiti, fermati dal solito Courtois, decisivo su Ferran Torres.

Ci prova anche Dembele, che sbaglia clamorosamente sotto porta dopo le sostituzioni che coinvolgono Depay e Gavi al posto di Aubameyang e De Jong, e poco prima del giallo comminato a Jordi Alba.

E’ ancora una volta Courtois a salvare la dignità dei padroni di casa mostrandosi pronto sulla conclusione di Depay, mentre ter-Stegen rimane in partita risvegliandosi sul tentativo di Alaba poco prima il cambio di Adama Traorè per Dembele e l’ammonizione di Camavinga.

Nel finale i padroni di casa ci provano con Lucas Vazquez, anche ammonito, entrano anche Nico Gonzalez, subito ammonito, al posto di Jordi Alba e Dani Alves per Pedri.

Tabellino di Real Madrid-Barcellona 0-4

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal (dal 46′ Diaz), Militao, Alaba, Nacho (dal 64′ Vazquez); Casemiro, Modric, Kroos (dal 46′ Camavinga); Valverde; Vinicius, Rodrigo (dal 64′ Asensio).

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Eric, Pique, Alba (dall’86’ Dani Alves), Pedri (dall’86’ Nico Gonzalez), Busquets, De Jong (dal 71′ Gavi); Dembele (dall’80’ Traorè), Aubameyang (dal 71′ Depay), Ferran.

GOL – Aubameyang (B), Araujo (B), Torres (B), Aubameyang (B)

ASSIST – dembelè (B), Dembelè (B), Aubameyang (B), Torres (B)

NOTE:

AMMONITI – De Jong (B), Kroos (R), Busquets (B), Modric (R), Alba (B), Camavinga (R), Vazquez (R), Nico Gonzalez (B)

ESPULSI – Nessuno

