Video Gol Highlights Real Madrid-Al Hilal 5-3: Sintesi 11-2-2023

Video Gol e Highlights Real Madrid-Al Hilal 5-3, finale Mondiale per Club: doppiette di Vinicius, Valverde e Vietto, segnano anche Benzema e Marega, Ancelotti campione del mondo

Il Real Madrid batte l’Al-Hilal al Moulay Abdellah Stadium di Rabat, conosciuto anche come Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah Stadium, in Marocco, nella finale del Mondiale per Club.

Il club spagnolo si laurea campione del mondo battendo la squadra saudita al termine di una partita davvero bella e divertente.

Sintesi di Real Madrid-Al Hilal 5-3

Confermato Lunin al posto dell’infortunato Courtois per Carlo Ancelotti, che ritrova Carvajal in difesa, dove vengono confermati Rudiger, Alaba e Camavinga, mentre recupera Benzema nel tridente d’attacco completato da Vinicius e Valverde e la mediana è costituita da Tchouameni, Modric e Kroos.

Parte dalla panchina Ighalo per Ramon Diaz, che sceglie Kanno con Carrillo e Cuellar in mediana in un 4-3-3 camaleontico e pronto a diventare 4-2-3-1 o 4-4-2 grazie alla presenza in attacco di Vietto, Al-Dawsari e Marega. In difesa, invece, giocano Abdulhamid, Jang, Al-Boleahi e l’altro Al-Dawsari a protezione di Al-Muiaouf.

E’ una partita davvero divertente nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. La qualità degli spagnoli è palese, tanto da risultare pleonastico il possesso palla contro avversari che almeno tatticamente reggono l’urto.

Al 13′ minuto gli spagnoli sbloccano il risultato con Vinicius, che trova il gol del vantaggio al termine di una bella azione di Benzema e Valverde.

Neanche il tempo di respirare che al 18′ minuto gli spagnoli raddoppiano con Valverde, bravo a risolvere una mischia dopo la respinta del portiere, certamente non ottimale.

Solo dopo la bella parata di Al-Muiaouf alla conclusione di Benzema, gli arabi provano a reagire e approfittano di una clamorosa prateria al 26′ minuto con Marega, che riapre la partita accorciando il risultato in contropiede.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco per la gestione degli spagnoli, che rischiano sull’occasione del solito Marega, ma si divorano il raddoppio con Benzema, mentre il portiere è attento sul sinistro di Modric.

Il secondo tempo si apre subito con il tris di Benzema, che al 53′ minuto sfrutta al meglio l’assist di Camavinga, dopo le occasioni di Kroos e Abdulhamid.

E al 58′ minuto gli spagnoli calano il poker con Valverde su cross di Carvajal, calando il poker e regalandosi una bella doppietta.

Entrano Rodrygo e Ceballos al posto di Benzema e Tchouameni, ma i sauditi tornano in partita al 63′ minuto con Vietto, bravo a scavalcare il portiere su assist di Adbulhamid.

Ma gli spagnoli segnano ancora al 69′ minuto, ancora Vinicius, che si regala una meravigliosa doppietta su assist di Ceballos.

Tre gol nel giro di dieci minuti, ma la partita non è ancora finita, visto che le due squadre si divertono e divertono il pubblico con le giocate di Vinicius, che sfiora la tripletta.

Spazio anche per Nacho Fernandez, Asensio, Al-Dawsari e Michael al posto di Modric, Kroos, l’altro Al-Dawsari e Carrillo.

Dopo due belle parate di Al-Muiaouf su Rodrygo e Valverde, al 79′ minuto gli arabi segnano ancora con Vietto, che chiude con una doppietta d’autore su assist di Michael.

🏆 @realmadrid, CHAMPIONS OF THE WORLD FOR THE FIFTH TIME! 👏#ClubWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 11, 2023

Nel finale Vallejo, Ighalo, Al-Hamddan subentrando per Carvajal, Marega e Vietto, ma la palla gol l’avrebbe Marega, poco cinico in fase di conclusione.

Highlights e Video Gol di Real Madrid-Al Hilal 5-3:

Tabellino di Real Madrid-Al Hilal 5-3

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal (79′ Vallejo), Rudiger, Alaba, Camavinga; Modric (74′ Nacho), Tchouameni (62′ Ceballos), Kroos (74′ Asensio); Valverde, Benzema (62′ Rodrygo), Vinicius Junior. All. Ancelotti

Al Hilal (4-2-3-1): Al-Mayouf; Abdulhamid, Jang, Al-Boleahi, K. Al-Dawsari; Kanno, Cuellar; Carrillo (74′ Michael), S. Al-Dawsari (74′ N. Al-Dawsari), Vietto (86′ Al Hamdan); Marega (86′ Ighalo). All. Diaz

GOL: 14′ Vinicius Junior (R), 18′ Valverde (R), 25′ Marega (A), 54′ Benzema (R), 58′ Valverde (R), 63′ Vietto (A), 69′ Vinicius Junior (R), 79′ Vietto (A)

AMMONITI: –

ARBITRO: Anthony Taylor (Inghilterra)