Video Gol Highlights PSV Eindhoven-Borussia Dortmund 1-1: Sintesi 20-2-2024

Video Gol e Highlights PSV Eindhoven-Borussia Dortmund 1-1, Andata Ottavi di finale Champions League: segnano Malen e De Jong

Solo un pareggio tra PSV Eindhoven e Borussia Dortmund al Philips Stadion di Eindhoven nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Sintesi di PSV Eindhoven-Borussia Dortmund 1-1

Assenti Bella-Kotchap, Lang e Til per Peter Bosz, che punta su Teze, Schouten, Boscagli e Dest a protezione di Benitez, in mediana Saibari, Veerman e Tillman, mentre in attacco giocano Bakayoko, De Jong e Lozano.

Indisponibili Adeyemi, Haller e Nmecha per Evin Terzic, che schiera Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen in difesa davanti a Kobel, in mediana i soliti Emre Can e Sabitzer per dare equilibrio al quartetto super offensivo costituito da Malen, Reus e Sancho sulla trequarti alle spalle di Fullkrug unica punta.

E’ una partita davvero divertente nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. Sono due squadre devote al possesso palla, ma che esplodono quando riescono a ripartire in contropiede.

Da una parte, gli ospiti si rendono pericolosi con Malen, Schlotterbeck e Fullkrug, mentre dall’altra ci prova De Jong prima del giallo rifilato a Lozano.

Al 25′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Malen, che trova il gol del vantaggio, e dell’ex, su assist perfetto di Sabitzer.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo avversaria e cominciano ad attaccare a testa bassa rendendosi pericolosi con Bakayoko e Saibari, clamorosamente poco cinici in fase conclusiva prima delle ammonizioni di Sabitzer e Schlotterbeck.

I padroni di casa continuano nel loro arrembaggio anche nel secondo tempo, che inizia con le occasioni di Veerman e Hummels.

Al 56′ minuto ci pensa il solito De Jong a pareggiare trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Hummels su Tillman.

https://x.com/ChampionsLeague/status/1760053185316802891?s=20

Gli ospiti sembrano traballare in difesa e subire il contraccolpo psicologico, rischiando di affondare sui tentativi di Saibari e Lozano, nel mezzo l’entrata in campo di Brandt e Wolf al posto di Reus e Sancho.

Dopo il clamoroso colpo di tacco di Wolf, miracolo di Benitez, e Dest, bravo Meyer, entrano anche Pepi, Ozcan, Moukoko, Obispo e Mario Junior al posto di Lozano, Malen, Fullkrug, Boscagli e Saibari.

Highlights e Video Gol di PSV Eindhoven-Borussia Dortmund 1-1:

Tabellino di PSV Eindhoven-Borussia Dortmund 1-1

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Teze, Schouten, Boscagli (90′ Obispo), Dest; Tillman, Veerman, Saibari (83′ Mauro Junor); Bakayoko, L. De Jong, Lozano (75′ Pepi). All.: Bosz.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Reyerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Malen (82′ Özcan), Reus (62′ Brandt), Sancho (68′ Wolf); Füllkrug (82′ Moukoko). All.: Terzic.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia).

Gol: 24′ Malen (B), 56′ rig. L. De Jong (P).

Assist: Sabitzer (B, 0-1).

Note – Recupero: 2+0. Ammoniti: Lozano, Maatsen, Schlotterbeck.