Video Gol Highlights PSG-Barcellona 1-1: Sintesi 10-3-2021

Video Gol e Highlights PSG-Barcellona 1-1, Ritorno Ottavi di finale Champions League: la sblocca Mbappe su rigore dopo la traversa di Dest, pareggia Messi, che però si fa parare un rigore da Navas

Solo un pareggio tra PSG e Barcellona allo Stadio Parco dei Principi di Parigi nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Non riesce la grande impresa ai catalani, che vengono eliminati in virtù della sconfitta per 4-1 della sfida del Camp Nou, dovendosi inchinare ai francesi, che si qualificano ai quarti di finale confermando l’ottimo momento europeo dopo la meravigliosa cavalcata della scorsa stagione, conclusa però con la sconfitta in finale.

Sintesi di PSG-Barcellona 1-1

E’ una partita fantastica nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Gli ospiti sono consapevoli che devono attaccare per tentare di recuperare dallo svantaggio pesantissimo, mentre i padroni di casa non vogliono rischiare la rimonta.

Dopo un paio di belle giocate di Dembele, clamorosamente poco cinico sotto porta, e qualche conclusione senza precisione di Messi e Mbappe, gli ospiti sfiorano il gol del vantaggio con Dest, che viene fermato dalla traversa.

Al 30′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Mbappe, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Lenglet su Kurzawa, visto dal Var.

Grande reazione degli ospiti, che si riversano nella metà campo degli avversari, ma Dembele spara addosso a Navas sul più bello.

Al 37′ minuto è Messi a trovare il gol del pareggio con un bellissimo sinistro all’incrocio, imparabile per il portiere.

Nel finale c’è ancora tempo per il calcio di rigore di Messi al 48′ minuto, parato da Navas, che l’arbitro aveva fischiato per fallo di Kurzawa su Griezmann, e per il salvataggio di Florenzi sulla linea sul colpo di testa di Busquets.

Anche nel secondo tempo la partita si mantiene viva, divertente e spettacolare, soprattutto per merito degli ospiti in realtà, che ci vogliono credere prendendo in mano il pallino del gioco con un vero e proprio monologo, mentre i padroni di casa si chiudono dietro la linea della palla e tentano di ripartire in contropiede.

E’ la grande serata di Navas, che salva ancora una vola il risultato sul colpo di testa a botta sicura di Busquets, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma soprattutto agli ospiti sembra non servire la grandissima mole di gioco offensivo, visto che vengono sempre murati dai difensori avversari.

Nel finale i padroni di casa rischiano di vincere, ma Mbappe si divora clamorosamente la doppieta sparando in curva sul più bello.

Highlights e Video Gol di PSG-Barcellona 1-1

Tabellino di PSG-Barcellona 1-1

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi (Dal 76′ Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (Dal 46′ Diallo); Verratti (Da 84′ Rafinha), Paredes, Gueye (Dal 59′ Danilo); Draxler (Dal 59′ Di Maria), Icardi, Mbappé. All. Pochettino

BARCELLONA (3-4-1-2): Ter Stegen; Mingueza (Dal 35′ Firpo), De Jong, Lenglet; Dest (Dal 66′ Trincao), Busquets (Dal 78′ Braithwaite), Pedri (Dal 78′ Pjanic), Jordi Alba; Griezmann; Messi, Dembélé (Dal 78 Moriba). All. Koeman

Arbitro: Taylor (ENG)

Gol: 30′ rig. Mbappé (P), 37′ Messi (B)

Ammoniti: Kurzawa, Mingueza, Lenglet, De Jong, Gueye, Paredes, Icardi

