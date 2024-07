Video Gol Highlights Portogallo-Slovenia 0-0 dts (3-0 dcr): sintesi 01-07-2024

Il Risultato di Portogallo-Slovenia 0-0 dts (3-0 dcr), Ottavi di finale Euro 2024: il penultimo quarto di finale vedrà sfidarsi i lusitani contro la Francia nel remake della finale di Parigi di otto anni fa. Per accedervi Ronaldo e soci hanno dovuto penare contro una gran bella Slovenia, combattiva e tatticamente valida e con un Oblak in gran serata. Ronaldo sbaglia un rigore potenzialmente decisivo nei supplementari e piange, mentre è degno di un pianto, ma di gioia, rivedere ancora una volta, forse l’ultima, Josip Ilicic, fuori forma, forse invecchiato più dei suoi 36 anni, ma vivo.

Nessun gol in 120 minuti e così si va ai rigori: il Portogallo trasforma tre tiri e la Slovenia nemmeno uno grazie a un grande Diogo Costa.

La Sintesi di Portogallo-Slovenia 0-0 dts (3-0 dcr)

E’ naturalmente la squadra lusitana a far la partita e ad avere più occasioni, potenziali e non, per andare in vantaggio, ma quella che manca loro stasera è la precisione.

Le migliori occasioni sono una punizione di Ronaldo che scheggia la traversa poco prima del 40° e un palo di Palhinha in chiusura. In mezzo molti traversoni solo sfiorati dagli attaccanti iberici.

La Slovenia, dal canto suo, mai si vede alle parti dell’inoperoso Diogo Costa, impegnato solo da Sesko al 40° con un tiro centrale, ma proprio nei minuti conclusivi si aprono falle sulle corsie laterali portoghesi e i balcanici provano ad approfittarne, ma sprecano ogni volta. Dopo tre minuti di recupero, il primo tempo va in archivio.

La ripresa inizia ancora nel segno del Portogallo, immediatamente vicino al gol al 49: Cancelo a destra è imprendibile e con una serie di dribbling inebetisce i suoi marcatori finendo per crossare basso, ma una deviazione indirizza la sfera sul piede di Bernardo Silva che calcia altissimo da buona posizione.

Dopo un bolide su punizione di Ronaldo che Oblak sventa con i pugni, al 62° la Slovenia sfiora improvvisamente il vantaggio in contropiede: Sesko parte verso l’area, ma sul più bello perde l’equilibrio e calcia malissimo sprecando la chance.

L’ultima emozione, dopo una fase priva di veri e propri tiri in porta, al minuto 89: Ronaldo, servito dal neo entrato Jota, entra in area e calcia non troppo angolato e nemmeno troppo forte agevolando Oblak. Non accade altro e si deve andare ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Due le grandi occasioni della mezz’ora extra: al 103° Jota entra in area e Drkusic lo abbatte: Orsato assegna il calcio di rigore, ma Oblak riesce a intercettare il pallone calciato da Ronaldo, che scoppia in lacrime e viene consolato dai compagni.

Al 115° è invece la Slovenia a mancare il clamoroso vantaggio: Pepe perde palla e Sesko gliela porta via andando verso l’area ove calcia senza la dovuta potenza favorendo la comunque fondamentale respinta di Costa. Nient’altro accade e così si passa ai rigori.

TIRI DI RIGORE

I tiri di rigore terminano molto presto, dopo soli tre tentativi a testa: mentre Diogo Costa para i tiri di Ilicic, Balkovec e Verbic, Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva segnano i propri e il Portogallo vola ai quarti di finale.

Highlights e Video Gol di Portogallo-Slovenia 0-0

dts (3-0 dcr)

Il Tabellino di Portogallo-Slovenia 0-0 dts (3-0 dcr)

Portogallo (4-3-1-2): Diogo Costa; Cancelo (117′ Semedo), Ruben Dias, Pepe (118′ Ruben Neves), Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha (65′ Diogo Jota), Palinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao (76′ Francisco Conceicao). CT: Martinez

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic (87′ Verbic), Elsnik (106′ Ilicic), Gnedza Cerin, Mlakar (74′ Gorenc-Stankovic); Sporar (75′ Celar), Sesko. CT: Kek

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Drkusic, Karnicnik, Gorenc-Stankovic, Bijol, Balkovec e Cancelo

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.