Video Gol Highlights Porto-Milan 1-0: sintesi 19-10-2021

Video gol e highlights di Porto-Milan 1-0: meritata sconfita per i rossoneri nella loro peggior partita stagionale in Europa e non solo.

Luis Diaz segna un gol palesemente irregolare a metà ripresa, ma viene ugualmente convalidato. Il Milan non riesce a rispondere però.

Meneghini ancora a 0 punti dopo tre partite e la Champions League sembra ormai sfumare, sebbene la sconfitta dell’Atletico Madrid contro il Liverpool tenga gli spagnoli a 4 e duneuq teoricamente non irraggiungibili. Ma tra due settimane battere i portoghesi sarà vitale.

La Sintesi di Porto-Milan 1-0

I rossoneri partono piuttosto bene, in special modo Leao ben presto dedito alle sue sgroppate e ai suoi dribbling, però i portoghesi si assestano subito e già al 5° Luis Diaz colpisce il palo con un destro angolato da fuori area.

Al 18° il Porto, più deciso e preciso nei passaggi e nell’esecuzione dei dettami di Sergio Conceicao, ha un’altra grossa occasione da rete con Taremi, che cerca il tiro a giro in area mancando la porta; gravissimo, poco prima, l’errore di Saelemaekers, che arretra troppo palla al piede finendo con il perderla a beneficio dell’iraniano.

Al 19° uno sprazzo di Milan: Leao, il migliore per distacco in questo difficile primo tempo, crossa sul secondo palo per Giroud, ma il francese cerca la sponda anziché il tiro e l’occasione va in fumo.

Nella seconda metà del tempo il protagonista indiscusso è ancora Taremi: al 23° Kjaer respinge con il corpo un suo tiro a botta sicura, al 25° un suo colpo di testa va fuori di poco e, infine, al 27° sfiora ancora il palo con un gran destro al volo.

Nel finale di tempo si registrano un tiro alle stelle di Otavio e un’altra zuccata di Giroud, stavolta nello specchio, sulla quale Costa non ha problemi. Dopo due minuti di recupero, l’arbitro tedesco Brych manda le squadre negli spogliatoi.

La situazione nella ripresa peggiora decisamente per un Milan che, sin dalle prime battute, è in affanno totale e rischia di andare subito sotto per mano di Taremi e di Otavio, ma il primo è ancora impreciso e il secondo viene fermato da Tomori.

Malgrado i cambi, i rossoneri non ci sono proprio e al 65° vanno sotto: Taremi e Bennacer sbattono l’un con l’altro al limite dell’area e il pallone conteso arriva a Luis Diaz pronto al destro di prima intenzione che finisce nell’angolino. Taremi ha commesso un fallo evidente sull’algerino, ma il VAR, incredibilmente, non segnala alcunché e il gol viene convalidato.

Dopo la rete, non succede nulla. Zero spaccato, eccetto un tiro di poco a lato di Pepe. Il Milan non reagisce e non è mai pericoloso; il match si trascina stancamente senza altre mozioni fino al 95°, dopo il quale giunge il fischio finale.

Highlights e Video Gol di Porto-Milan 1-0

Tabellino di Porto-Milan 1-0

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Wendell (46′ Sanusi); S. Oliveira (68′ Vitinha), Uribe, Otavio (91′ Grujic), Luis Diaz; Evanilson (68′ Corona), Taremi (84′ Martinez). Allenatore: Sergio Conceicao

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori (58′ Romagnoli), Kjaer, Ballo-Touré (58′ Kalulu); Tonali (68′ Bakayoko), Bennacer; Saelemaekers, Krunic (82′ Maldini), Leao; Giroud (58′ Ibrahimovic). Allenatore: Pioli

Marcatori: 65′ Luis Diaz

Arbitro: Felix Brych (GER)

Ammoniti: S. Oliveira, Tomori, Giroud, Uribe, Kalulu, Ibrahimovic e Leao

