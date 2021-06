Video Gol Highlights Polonia-Slovacchia 1-2: Sintesi Europei 14-6-2021

Video Gol e Highlights Polonia-Slovacchia 1-2, 1° Giornata Gruppo E Europei 14-6-2021: autorete di Szczesny sulla giocata personale di Mak, pareggia Linetty, espulso Krychowiak, la decide Skriniar

La Slovacchia batte la Polonia allo Stadium di San Pietroburgo, in Russia, nella prima partita della prima giornata del Gruppo E della fase a gironi degli Europei.

Ottimo esordio per gli slovacchi, che hanno fatto sicuramente meglio rispetto ai polacchi, oggi molto deludenti, e tre punti che valgono il primo posto in classifica, almeno momentaneo.

Sintesi di Polonia-Slovacchia 1-2

E’ una partita ben giocata nel primo tempo, viva e con ritmi intensi. Entrambe le squadre preferiscono giocare palla al piede, ma di fatto si rendono pericolose solo quando possono ripartire in contropiede.

Partono meglio gli slovacchi, che prima si rendono pericolosi con Duda e poi sbloccano il risultato al 18′ minuto trovando il gol del vantaggio con la bellissima giocata di Mak, ma la UEFA assegna autorete di Szczesny.

I polacchi accusano il colpo, non riescono a reagire e vanno in completa balia dei polacchi, che provano ad approfittarne spingendo sull’acceleratore e rendendosi più volte pericolosi con Kucka e Pekarik, imprecisi come lo stesso Hamsik.

Il secondo tempo inizia subito con il botto, visto che al 46′ minuto i polacchi pareggiano con Linetty, al termine di una bellissima azione corale, su assist di Rybus.

Il pareggio trovato ridà entusiasmo ai polacchi, che prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano un vero e proprio monologo contro gli slovacchi, che di fatto scompaiono dal campo e sono costretti a subire un lungo assedio.

Eppure, i polacchi non riescono a sfondare, non riescono a raggirare l’ottima difesa degli slovacchi, che riescono ad uscire dal momento difficile da vera squadra e, addirittura, possono sfruttare la superiorità numerica dal 63′ minuto, quando Krychowiak viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i propri compagni in dieci.

E, infatti, gli slovacchi fanno valere l’uomo in più iniziando ad attaccare a testa bassa la porta di Szczesny, che non può nulla al 69′ minuto sul grandissimo destro di Skriniar su sviluppi di un calcio d’angolo, dopo il mezzo miracolo precedente su Haraslin.

E’ difficile reagire in inferiorità numerica per i polacchi ed è facile gestire il momento per gli slovacchi, che rischiano un po’ nell’ultimo tentativo di assalto finale degli avversari, pericolosi sui calci piazzati, ma Bednarek si divora il pareggio e il portiere è attento su Hrosovsky.

Highlights e Video Gol di Polonia-Slovacchia 1-2:

Tabellino di Polonia-Slovacchia 1-2

Polonia (4-3-3): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik, Rybus (74′ Puchacz); Linetty (74′ Frankowski), Krychowiak, Klich (85′ Moder); Zielinski (85′ Swiderski), Lewandowski, Jozwiak. Allenatore: Sousa

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik (78′ Koscelnik), Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada (78′ Hrosovsky); Haraslin (86′ Duris), Hamsik, Mak (86′ Suslov); Duda (90’+1′ Gregus). Allenatore: Tarkovic

Arbitro Ovidiu Haţegan

Marcatori: 18′ aut. Szczesny (P), 46′ Linetty (P), 69′ Skriniar (S)

Ammoniti: Hubocan (S), Krychowiak (P)

Espulsi: Krychowiak (P)

