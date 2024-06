Video Gol Highlights Polonia-Olanda 1-2: sintesi 16-06-2024

Il risultato di Polonia-Olanda 1-2, 1° giornata Gruppo D: buona la prima per gli olandesi che sconfiggono di misura i polacchi con un risultato che non rispecchia la corposa mole di occasioni create e sprecate. Discreta la prestazione polacca, più di cuore che di tecnica, ma ci vorrà altro per passare il girone o almeno provarci.

Avanti a sorpresa con Buksa e presto raggiunta da Gakpo, la Polonia regge fino a sette minuti dal termine venendo, infine, trafitta definitivamente da Weghorst.

La Sintesi di Polonia-Olanda 1-2

Come da copione è la squadra allenata da Koeman a condurre le operazioni sin dal fischio d’inizio ed è quella polacca a difendersi. Gli Orange cercano subito di rompere il ghiaccio e la prima occasione la crea Gakpo dopo appena due minuti con un dribbling ai danni di Frankowski sulla fascia sinistra, ingresso in area e tiro sul primo palo respinto in corner da Szczesny.

Proseguono gli attacchi olandesi e Reijnders inizia a prender la mira sfiorando il palo con un gran tiro dalla distanza al 10° e altrettanto fa Simons al 14°, seppur con meno precisione.

Al minuto 16 la grande sorpresa: la Polonia conquista un corner e il traversone di Zielinski viene meravigliosamente deviato di testa da Buksa e spedito nell’angolo opposto; Polonia in vantaggio a sorpresa.

Al 19° l’Olanda va vicinissima al pareggio con un’altra azione da calcio d’angolo: Van Dijk riesce a concludere in girata malgrado la marcatura, ma Szczesny sventa la minaccia con un gran balzo.

Pochi secondi ed è Depay a mancare l’1-1 calciando alle stelle su assist di Simons malgrado sia a tu per tu con l’estremo difensore polacco.

Il meritato pareggio è nell’aria e arriva al 29°: Aké si sgancia in avanti e anticipa un avversario sulla trequarti polacca e Gakpo, ricevuto il pallone, calcia da fuori area beffando Szczesny anche grazie a una deviazione.

Tre minuti dopo aver pareggiato, gli olandesi rischiano di andare nuovamente sotto nel punteggio per mano di Kiwior, che calcia da dentro l’area trovando, però, la gran parata di Verbruggen.

Dopo una decina di minuti di assestamento e riordino da parte di entrambe le squadre, l’Olanda torna avanti e sfiora ancora la rete con lo stesso asse protagonista del pareggio: Aké s’incunea in area e serve l’accorrente Gakpo, che calcia alto con il sinistro da buona posizione.

La prima frazione si conclude dopo un minuto di recupero e dopo un diagonale di prima intenzione di Depay, che riceve un filtrante in area e manca il bersaglio di pochissimo.

Anche nella ripresa gli olandesi attaccano fin dal principio ed è solo grazie alla chiusura di Kiwior se Simons, servito dopo un rapido contropiede, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

I polacchi, però, se prendono l’iniziativa possono far male e al 59° Verbruggen deve nuovamente intervenire per respingere un altro bel tiro di Kiwior, indubbiamente il migliore dei suoi.

Dopo la metà del tempo è Dumfries a mancare per due volte la rete: al 65° il suo diagonale termina a lato di pochissimo e al 70° è Szczesny a sbarrare la strada alla sua conclusione piuttosto potente.

La pressione degli olandesi è sempre più forte e la Polonia fa sempre più fatica e il gol è ineluttabile: appena entrato in campo al posto di Gakpo, Weghorst riceve un gran filtrante di Aké e batte Szczesny con il sinistro da pochi passi.

Mai sottovalutare i polacchi, però: al 90° Verbruggen è nuovamente bravissimo a salvare i suoi, stavolta su un tocco ravvicinato di Swiderski dopo bella azione personale di Piotrowski.

Nei cinque minuti di recupero concessi si segnalano le ultime incursioni polacche, due tiro centrali di Moder e di Zalewski che il portiere olandese para senza problemi. Il triplice fischio, infine, chiude le ostilità.

Highlights e Video Gol di Polonia-Olanda 1-2

Il Tabellino di Polonia-Olanda 1-2

Polonia (3-4-2-1): Szczesny; Bednarek, Salomon (87′ Bereszynski), Kiwior; Frankowski, Romanczuk (55′ Slisz), Zielinski (78′ Piotrowski), Zalewski; Urbanski (55′ Swiderski), Szymanski (46′ Moder); Buksa. CT: Probierz

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (87′ van de Ven); Schouten, Reijnders, Veerman (62′ Wijnaldum); Simons (62′ Malen), Depay (81′ Frimpong), Gakpo (81′ Weghorst). CT: Koeman

Marcatori: 16′ Buksa, 29′ Gakpo e 83′ Weghorst

Arbitro: Dias (POR)

Ammoniti: Veerman

