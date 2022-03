Video Gol Highlights Pisa-Cremonese 3-0: sintesi 13-03-2022

Risultato Pisa-Cremonese 3-0: i toscani vincono quasi agevolmente lo scontro diretto contro un avversario irriconoscibile.

Torregrossa sigla due reti, una su rigore e una da pochi passi, e Puscas chiude partita e marcature con un gol da rapace puro. Pesa moltissimo, tuttavia, il rigore fallito a fine primo tempo da Zanimacchia, che poteva valere l’1-1.

Il Pisa torna in testa alla classifica con 55 sorpassando proprio la Cremonese, ora 3° a 53 e il Brescia, 2° con 54.

Sintesi Pisa-Cremonese 3-0

In un primo tempo intenso è il Pisa a partire meglio, ottenendo un penalty dopo nemmeno dieci minuti grazie a Benali, che viene steso in area da Meroni dopo una bellissima combinazione con Sibilli; dal dischetto Torregrossa trasforma con grande freddezza e al 9° i toscani sono già avanti.

Dopo un grosso rischio corso per un errore in presa di Nicolas, il Pisa pare controllare senza difficoltà, tanto da sfiorare anche il 2-0 in un paio di circostanze: al 19° Siega manda, da pochi metri, oltre la traversa un gustoso pallone recapitatogli da Benali e al 33° Carnesecchi deve sventare un potente sinistro di Sibilli.

In difficoltà e poco propositiva, la Cremonese prova comunque a farsi vedere in avanti dopo alcuni tentativi non irresistibili e al 40° ottiene a sua volta un penalty per un intervento scomposto di Birindelli su Valeri. Il VAR, intervenuto perché Prontera aveva lasciato correre, manda sul dischetto Zanimacchia, il cui tiro centrale, seppur potente, viene agevolmente respinto da Nicolas.

Nei minuti finali i pisani hanno altre due opportunità decisamente grosse: prima Caracciolo sfiora il palo deviando involontariamente una potente punizione di Beruatto e poi una conclusione di Birindelli viene allontanata poco prima che varchi la linea. Si va al riposo dopo tre minuti di recupero.

Ad inizio ripresa il Pisa trova il raddoppio con una bella azione: Beruatto finta il cross di destro e poi lo effettua con il suo piede trovando nell’area piccola Torregrossa, pronto ad insaccare da distanza risibile approfittando anche dell’esca di Sibilli.

Per qualche minuto le due squadre vanno avanti a suon di tiri da fuori, tutti imprecisi, e così bisogna attendere il 69° per vedere un’altra chance enorme: Baez, messo davanti alla porta da Buonaiuto, calcia in curva da posizione più che vantaggiosa.

All’80° un altro tiro da fuori degli ospiti, una punizione di Valeri da 25 metri, si rivela pericoloso per via dei rimbalzi che costringono Nicolas ad un difficile intervento.

Il Pisa riprende in mano le operazioni e all’89° chiude definitivamente i conti con il subentrato Puscas, che in spaccata mette in rete un cross basso di Nagy e manda in visibilio i tifosi. La partita si conclude dopo ulteriori tre minuti di recupero.

Migliore in campo Torregrossa (7.5), rinato in Toscana dopo un girone d’andata difficile a Genova, mentre come peggiore scegliamo Rafia (4), praticamente inesistente.

Video Gol Highlights Pisa-Cremonese 3-0

Tabellino Pisa-Cremonese 3-0

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli (80′ Hermannsson), Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Benali (70′ Gucher), Nagy, Marin; Siega (70′ De Vitis); Torregrossa (64′ Puscas), Sibilli (80′ Lucca). Allenatore: D’Angelo

Cremonese (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola (81′ Casasola), Meroni, Okoli, Valeri; Zanimacchia (55′ Buonaiuto), Fagioli (55′ Valzania), Gaetano, Baez; Rafia (46′ Di Carmine), Ciofani (55′ Gondo). Allenatore: Pecchia

Marcatori: 9′ rig. e 50′ Torregrossa e 89′ Puscas

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Okoli, Marin, Birindelli, Valeri, Baez, Sibilli e Nagy

Note: al 41° Nicolas para un rigore a Zanimacchia

