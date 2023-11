Video Gol Highlights Pisa-Brescia 1-1: sintesi 25-11-2023

Risultato Pisa-Brescia 1-1: toscani e lombardi si dividono la posta dopo un match piacevole e intenso.

Tutto si decide nel primo quarto d’ora: l’ex Moreo porta subito in vantaggio il Pisa e Bjarnason pareggia quasi subito.

Il Pisa stacca il Sudtirol e, salito a 17 punti, raggiunge l’11° posto, mentre il Brescia, ora a 14 punti, va al 15° posto lasciando l’Ascoli da solo in zona playout.

Sintesi Pisa-Brescia 1-1

L’inizio è vivacissimo e l’equilibrio si rompe quasi subito a favore dei toscani, in vantaggio dopo cinque minuti grazie a un bel colpo di testa dell’ex bresciano Moreo su cross di Lisandru Tramoni.

La reazione ospite è veemente e già al 6° Bertagnoli sfiora il gran colpo con un missile dalla distanza respinto da Nicolas sulla cui ribattuta Fares calcia, infine, a lato.

Salvato dal VAR, che annulla il 2-0 di Valoti per offside dello stesso, il Brescia torna avanti e al quarto d’ora pareggia con Bjarnason, pronto al comodo tiro da posizione ravvicinata favorito dall’inefficace respinta di Canestrelli in occasione del traversone di Dickmann.

Il difensore pisano quasi si riscatta subito dopo con un traversone su cui Papetti rischia l’autorete in spaccata, evitata dal colpo di reni di Lezzerini.

Traa il 27° e il 32° le due squadre colgono una traversa ciascuna: il primo a dolersi per la sfortuna è Cistana con un tiro al volo sugli sviluppi di un corner e il secondo è Tramoni con una raffinata conclusione dopo una bella azione di Moreo.

I minuti finali scorrono senza ulteriori sussulti e si va al riposo in una situazione di equilibrio.

Svariate occasioni anche nella ripresa, con il Brescia che effettua un vero e proprio tiro al bersaglio senza trovare fortuna: Nicolas è bravissimo su Olzer e Moncini nei primi minuti ed è attento ancora su Olzer successivamente.

Dal canto suo il Pisa ottiene un rigore al 58° per un fallo di mano di Cistana su una conclusione di Moreo, ma il VAR annulla la decisione di Monaldi per via di un tocco con il braccio della punta pisana in occasione del controllo antecedente al tiro.

Negli ultimi venti minuti, malgrado il valzer di cambi, non accade molto a parte qualche tiro impreciso da ambo le parti e la situazione non cambia più fino al triplice fischio.

Migliori in campo Nicolas (7), decisivo in vari frangenti, e Bjarnason (7), ancora decisivo. Nessun peggiore in campo da segnalare.

Highlights e Video Gol Pisa-Brescia 1-1

Tabellino Pisa-Brescia 1-1

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Esteves (91′ Calabresi), Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Barberis (69′ Nagy), Piccinini; Tramoni (78′ Vignato), Valoti, Moreo (69′ D’Alessandro); Torregrossa (69′ Gliozzi). Allenatore: Aquilani

Brescia (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bertagnoli, van de Looi, Bjarnason (71′ Galazzi), Fares (25′ Huard); Moncini (71′ Bianchi), Olzer (80′ Borrelli). Allenatore: Maran

Marcatori: 5′ Moreo e 15′ Bjarnason

Arbitro: Monaldi

Ammoniti: Cistana, Valoti, Esteves e Borrelli