Video Gol Highlights Pisa-Benevento 1-0: sintesi 21-05-2022

Risultato Pisa-Benevento 1-0: i toscani vincono con lo stesso risultato ottenuto dai giallorossi al “Vigorito” e accedono alla finale grazie al miglior piazzamento in classifica durante la stagione.

La rete che manda aventi i pisani è di Benali, che segna dopo pochi minuti. Il Benevento, malgrado debba segnare per riportare l’inerzia del match dalla propria parte, non si vede quasi mai e resta al palo. Adesso il Pisa attende di conoscere chi, tra Monza e Brescia, dovrà affrontare il 26 e il 29 maggio nella finale playoff. L’unica certezza è che il ritorno si terrà all'”Arena Garibaldi” poiché i toscani sono giunti terzi e affronteranno o la quarta o la quinta classificata.

Sintesi Pisa-Benevento 1-0

Sono i toscani ad interpretare meglio la partita sin dall’inizio e a portare l’inerzia dalla propria parte già dopo una decina di minuti grazie a Benali, che mette in rete un cross di Puscas da posizione ravvicinata.

Il Benevento è stordito e il Pisa prova ad approfittarne sfiorando presto il raddoppio con un improvviso tiro di Puscas da addirittura trenta metri che termina sul fondo di molto poco.

Nicolas si limita alle uscite alte e si prende uno spavento quando quasi perde palla favorendo Lapadula, ma rimedia subito e impedisce alla punta di far male.

Al 21° Puscas risolve una mischia in area segnando il 2-0, ma è in fuorigioco e il lungo consulto dell’arbitro Sozza al VAR ne dà conferma.

E’ pericolosissimo al 22° anche Mastinu con un’altra bordata da fuori che sfiora il palo, mentre i sanniti si vedono solo dopo la mezz’ora quando reclamano un rigore per un fallo ai danni di Lapadula. Il contatto con Leverbe c’è, ma avviene con la punta ospite in offside.

Non accade altro nei restanti minuti di gioco e si va al riposo dopo ulteriori 120 secondi di recupero.

I giallorossi escono dal guscio al 54° sfiorando il pareggio con un traversone di Tello sul quale Improta non arriva per pochissimo.

Il Pisa, però, riprende ben presto il comando delle operazioni e costringe gli avversari nuovamente alla difensiva andando anche vincino al 2-0 con un colpo di testa di Leverbe alto di non molto.

La pressione beneventana torna poi ad essere forte come ad inizio secondo tempo, ma occasioni non se ne vedono fino al minuto 85: Viviani calcia forte e, grazie ad una deviazione di Leverbe, per poco non beffa Nicolas.

Il Benevento non fa altro, malgrado il risultato lo penalizzi e il tempo scorra e così è il Pisa a mancare il raddoppio quando, al 90°, Beruatto trova la traversa da calcio di punizione. Non accade più nulla e al 95° può iniziare la festa dei nerazzurri.

Migliori in campo Benali (6.5), decisivo con la rete che manda il Pisa in finale, e Lapadula (6), combattivo. Male Torregrossa (5), inesistente, e Ionita (5), nervoso.

Video Gol Highlights Pisa-Benevento 1-0

Tabellino Pisa-Benevento 1-0

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Hermannsson, Leverbe, Beruatto; Marin (92′ De Vitis), Nagy, Mastinu (65′ Siega); Benali (64′ Sibilli); Puscas (85′ Masucci), Torregrossa (64′ Lucca). Allenatore: D’Angelo

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo (69′ Elia); Calò (84′ Forte), Acampora (69′ Viviani), Ionita (51′ Insigne); Improta (69′ Moncini), Lapadula, Tello. Allenatore: Caserta

Marcatori: 11′ Benali

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Ionita, Marin, Beruatto, Leverbe e Viviani