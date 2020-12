Video Gol Highlights Pescara-Monza 3-2: Sintesi 19-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Pescara-Monza 3-2, 13° Giornata Serie B: il gol di Galano e il rigore di Ceter vengono pareggiati dalla doppietta di Bettella, ma a regalare i tre punti ai padroni di casa è Bocchetti

La sintesi di Pescara-Monza 3-2, 13° Giornata Serie B

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti sono votati al possesso palla, mentre i padroni di casa si affidano alle verticalizzazioni.

Dopo un miracolo di Fiorillo su Armellino, al 22′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Galano, al posto giusto al momento giusto sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Grandissima reazione degli ospiti, che trovano subito il pareggio al 26′ minuto con Bettella, colpo di testa preciso su assist di Barberis.

La partita diventa molto divertente, visto che ci sono continui capovolgimenti di fronte, ma manca sempre la giocata vincente e entrambe le squadre non riescono a tirare a porta.

Continua ad essere bellissimo anche il secondo tempo, sempre caratterizzato da questi continui botta e risposta.

Sale in cattedra un ispiratissimo Ceter, che però è clamorosamente poco cinico in più di un’occasione sotto porta.

Ma il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 63′ minuto, quando proprio Ceter trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Scaglia, espulso per doppia ammonizione.

Gli ospiti sono immortali, reagiscono di fronte alle difficoltà grazie a giocatori di calibro differente, come Boateng, che sfiora il palo, mentre è sempre Fiorillo a salvare il risultato su Mota, con la conclusione di Augusto murata da Balzano sul più bello.

Gli ospiti meritano il pareggio, che arriva 84′ minuto, quando Bettella realizza un’improponibile doppietta, sfruttando l’assist di Boateng sugli sviluppi di un calcio piazzato.

La partita, però, non è ancora finita. Infatti, nel finale c’è ancora tempo per il gol vittoria dei padroni di casa al 90′ minuto con Bocchetti, bravo a ribadire in rete sulla respinta di Barillà alla conclusione a botta sicura di Scognamiglio.

Video Gol Highlights di Pescara-Monza 3-2, 13° Giornata Serie B

Il tabellino di Pescara-Monza 3-2, 13° Giornata Serie B

