Video Gol Highlights di Pescara – Cesena 1-3 Serie B

Pescara Cesena - Serie B

Video dei Gol e Highlights di Pescara – Cesena 1-3, 1° Giornata di Serie B: padroni di casa in vantaggio con Blesa ma vengono ribaltati dai gol di Olzer, Shpendi e Bisoli

Parte con il piede giusto il Cesena nel nuovo campionato di Serie B 2025/26. Nella prima giornata, i bianconeri di Mignani conquistano tre punti preziosi imponendosi per 3-1 sul campo del Pescara neopromosso. Una sfida combattuta soprattutto nel primo tempo, con i romagnoli che hanno dovuto faticare per trovare spazi contro una squadra abruzzese molto organizzata.

La gara si accende al 31’ con il vantaggio del Cesena firmato da Blesa, ma il Pescara reagisce subito trovando il pari quattro minuti più tardi con Olzer al 35’, facendo esplodere l’Adriatico. Nella ripresa, però, la maggiore qualità offensiva dei bianconeri viene fuori: il gioiello Cristian Shpendi riporta avanti i suoi al 48’ con un gol pesantissimo, confermandosi ancora una volta l’uomo chiave della squadra.

Il sigillo definitivo arriva al 63’ grazie a Dimitri Bisoli, che chiude la pratica e regala la prima vittoria stagionale al Cesena. Un successo importante non solo per la classifica, ma anche per il morale, che lancia i romagnoli verso le prossime sfide con rinnovata fiducia.

Cronaca di Pescara – Cesena 1-3:

Il Cesena inaugura nel migliore dei modi il suo Campionato di Serie B 2025/26, espugnando lo stadio Adriatico con un convincente 3-1 contro il Pescara.

Fin dai primi minuti gli ospiti mostrano personalità e aggressività cercando subito di imporre il proprio gioco contro una squadra neopromossa ma decisa a vendere cara la pelle.

L’equilibrio si spezza al 31’ grazie a una splendida intuizione di Tommaso Berti, che inventa l’assist per Blesa: lo spagnolo non sbaglia e firma l’1-0 per il Cesena.

La reazione degli abruzzesi è immediata: al 35’, dopo un’azione ben costruita, è Olzer a trovare il pareggio con un sinistro preciso da fuori area su assist di Graziani, riportando il match in parità.

Il Cesena non si lascia intimorire e continua a premere forte fino all’intervallo, costruendo diverse occasioni per riportarsi avanti.

Nonostante gli sforzi, il primo tempo si chiude sull’1-1, ma la sensazione è che i bianconeri abbiano più soluzioni offensive rispetto agli avversari e possano colpire nella ripresa.

Al 48’ gli ospiti rimettono la freccia: Bastoni serve un assist perfetto a Shpendi, che con un destro chirurgico firma il 2-1 e riporta avanti il Cesena.

Il Pescara di Vivarini prova a reagire ma fatica a trovare spazi contro una difesa ben organizzata.

Al 63’ arriva il colpo del definitivo ko: Dimitri Bisoli conclude un’azione manovrata e sigla il 3-1 che mette in ghiaccio la partita.

Nonostante i tentativi nel finale, il Pescara non riesce più a riaprire la gara e incassa la prima sconfitta del ritorno in Serie B.

Il Cesena parte così col piede giusto, trovando una vittoria importante sia per la classifica sia per il morale. I bianconeri confermano solidità e cinismo, mandando un chiaro segnale alle rivali nella corsa ai piani alti del campionato.

Video Gol e Highlights Pescara – Cesena 1-3:

Tabellino di Pescara – Cesena 1-3:

PESCARA (4-3-3) Desplanches; Oliveri (dal 42′ st Berardi), Brosco, Corbo, Letizia; Olzer, Squizzato, Graziani (dal 12′ st Kraja); Merola (dal 12′ st Meazzi), Di Nardo (dal 29′ st Tonin), Sgarbi (dal 29′ st Cangiano). A disposizione: Saio, Profeta, Pellacani, La Barba, Giannini, Milan, Brandes, Kraja, Berardi, Meazzi, Saccomanni, Ferraris, Cangiano, Tonin. Allenatore: Vivarini

CESENA (3-5-2) Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (dal 40′ st Adamo), Frabotta (dal 29′ st Celia); Berti (dal 40′ st Arrigoni); Bisoli, Bastoni (dal 29′ st Francesconi); Shpendi, Blesa (dal 34′ st Diao). A disposizione: Siano, Fontana, Piacentini, Guidi, Magni, Adamo, Celia, Arrigoni, Zamagni, Francesconi, Diao, Olivieri. Allenatore: Mignani

Marcatori: al 31′ pt Blesa, al 35′ pt Olzer, al 3′ st Shpendi, al 18′ st Bisoli

Ammonizioni: Frabotta, Oliveri