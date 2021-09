Video Gol Highlights Parma-Pisa 1-1: sintesi 26-09-2021

Risultato Parma-Pisa 1-1: finisce in parità la bella sfida tra nerazzurri e ducali, che forse meritavano di più.

A sbloccare la partita ci pensa il solito Lucca, ma Delprato riacciuffa i toscani.

Il Pisa è sempre in vetta, ma non più a punteggio pieno, e con due punti di vantaggio sul Brescia. Il Parma sale a 8, ma resta sempre nei bassifondi.

Sintesi Parma-Pisa 1-1

E’ la capolista ad assumere presto il comando e ad avere la prima occasione dopo 8° minuti, un colpo di testa di Sibilli da posizione ravvicinata, su splendido lancio di Gucher, sul quale è bravissimo Buffon.

Spumeggianti e concentrati, i pisani non lasciano nulla ai ducali e al 13° passano già in vantaggio: al culmine di un’azione quasi perfetta, con una lunga serie di passaggi, Birindelli crossa da sinistra trovando sotto porta il solito Lucca, che batte a rete da posizione ravvicinata firmando il suo quinto centro stagionale.

I ducali reagiscono al gol entrando finalmente in campo e iniziando a mettere pressione ai nerazzurri, sfiorando anche il pareggio al 26°: un calcio d’angolo viene deviato da un difensore ospite e Nicolas deve intervenire per sventare l’autorete, mentre Caracciolo salva sulla linea subito dopo, in occasione della ribattuta di Tutino.

La partita, pur gradevole, non ha altri momenti salienti eccetto un missile di Gucher fuori di un soffio al 45°. Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

Il Pisa ricomincia bene, ma al 53°, al primo affondo, il Parma pareggia con merito: Schiattarella lancia di prima intenzione Mihaila sulla sinistra e sul cross basso del rumeno arriva prima di tutti Delprato, che insacca da due passi e pareggia.

Cinque minuti più tardi, il Pisa potrebbe tornare in avanti, ma il palo dice no al gran sinistro da fuori di Birindelli, mentre è Nicolas al 62° a sventare il tiro di Tutino da dentro l’area.

Nicolas è nuovamente decisivo su Brunetta e, soprattutto, su Mihaila al minuto 86: il rumeno irrompe in area di rigore con veemenza e il portiere pisano gli nega il gol con un altro grande intervento. Non succede altro nei minuti successivi e il match si conclude dopo tre minuti di recupero.

Migliori in campo Mihaila (6.5), vivacissimo, e Nicolas (7.5), che evita la sconfitta al Pisa. Male il solo Vazquez (5), falloso e poco utile.

Video Gol Highlights Parma-Pisa 1-1

Tabellino Parma-Pisa 1-1

Parma (4-3-3): Buffon; Delprato, Cobbaut, Valenti, Coulibaly; Juric (20′ Correia), Schiattarella (82′ Sohm), Vazquez; Brunetta, Tutino (63′ Inglese), Mihaila. Allenatore: Maresca

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Leverbe, Birindelli (82′ Mastinu); Touré (77′ De Vitis), Nagy, Marin; Gucher (68′ Marsura), Sibilli (82′ Piccinini); Lucca (77′ Masucci). Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 13′ Lucca e 53′ Delprato

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Delprato, Vazquez, Nagy, Caracciolo e Marin

Migliori Bookmakers AAMS