Video Gol Highlights Parma-Modena 1-2: sintesi 26-11-2022

Risultato Parma-Modena 1-2: i modenesi vincono il derby meritatamente contro un avversario destatosi solo a venti minuti dal termine.

Falcinelli e Tremolada portano il Modena sul 2-0 già prima della mezz’ora, il Parma accorcia con Vazquez su rigore solo dopo la metà della ripresa e cerca vanamente il pareggio nei secondi finali.

Il Parma resta 3° e manca l’aggancio al 2° posto, mentre il Modena sale al 10° posto.

Sintesi Parma-Modena 1-2

In un primo tempo con pochi sussulti a far la differenza è il non consueto cinismo dei modenesi, capaci di andare a segno due volte con due azioni pericolose: al 18° un calcio di punizione di Tremolada viene deviato in rete da Falcinelli con una bella schiacciata di testa e al 26° Bonfanti scaraventa in rete di prima intenzione, piegando le mani al portiere di casa Corvi, un ottimo lancio del trequartista.

Il Parma, invece, non si vede granché. Qualche telefonata a Gagno e vari tiri fuori misura, di poco o di molto, ma mai un pericolo vero portato nell’area del Modena.

Manovra eccessivamente lenta e poche idee da parte dei ducali e gli avversari ne beneficiano, mentre di andare a cercare la terza rete non sembra esserci intenzione e si preferiscono, da parte dei Canarini, la gestione e il controllo di risultato ed avversario.

Il quarto d’ora finale del primo tempo va avanti senza altre emozioni e si va al riposo dopo un minuto di recupero.

La prima metà della ripresa trascorre senza azioni degne di nota e al 64° la partita si risveglia grazie ad un bel tiro da lontano di Bernabé sul quale Gagno si impegna per la prima volta.

Al 71° la, a dire il vero sterile, pressione parmense porta all’ottenimento di un penalty per fallo di Bonfanti sul nuovo entrato Benedyczak sugli sviluppi di un corner: dal dischetto Vazquez è impeccabile e spiazza il portiere modenese.

Ci si aspetta un Parma votato interamente all’attacco, ma è così solo in parte: le occasioni prodotte sino al termine alla fine sono poche, giungono a ridosso del 90° e vedono al tiro Camara, che per due volte costringe Gagno al grande intervento tentando la sorte da fuori area. Dopo cinque minuti di recupero, Serra fischia la fine.

Migliori in campo Camara (6), l’unico a provarci sul serio, e Gagno (7), fondamentale nei minuti conclusivi con due grandi parate. Male Bernabé (5), pressoché nullo.

Video Gol Highlights Parma-Modena 1-2

Tabellino Parma-Modena 1-2

Parma (4-3-1-2): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Sohm (46′ Camara), Estevez (61′ Benedyczak), Bernabé (80′ Bonny), Vazquez; Man (80′ Tutino), Inglese (69′ Mihaila). Allenatore: Pecchia

Modena (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (66′ Ponsi); Magnino, Gerli (74′ Azzi), Armellino; Tremolada (66′ Duca); Bonfanti (89′ Poli), Falcinelli (73′ De Maio). Allenatore: Tesser

Marcatori: 18′ Falcinelli, 26′ Bonfanti e 71′ rig. Vazquez

Arbitro: Serra

Ammoniti: Silvestri, Tremolada, Renzetti, Armellino e Coppolaro