Video Gol Highlights Parma-Inter 1-2: Sintesi 4-3-2021

Video Gol e Highlights Parma-Inter 1-2, 25° Giornata Serie A: doppietta di Sanchez, inutile la rete di Hernani

L’Inter batte il Parma allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel posticipo serale del giovedì della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno e quarto turno infrasettimanale della stagione.

E’ fuga verso lo Scudetto per i nerazzurri, che approfittano dei risultati di ieri per allungare a sei i punti di vantaggio sulle inseguitrici, grazie alla sesta vittoria consecutiva.

Bruttissima sconfitta per gli emiliani, che non riescono proprio ad uscire da un lunghissimo periodo di crisi, cancellando i due pareggi consecutivi della scorsa settimana.

Parma-Inter

Sintesi di Parma-Inter 1-2

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. C’è grande equilibrio in campo, nonostante il tentativo degli ospiti di far valere la propria maggiore qualità, che i padroni di casa provano a compensare con l’aggressività e la compattezza difensiva.

A sfiorare il gol del vantaggio sono i padroni di casa, ma Handanovic compie il miracolo su Kurtic, così come Sepe, che non è da meno un paio di volte su Lukaku e al termine di una carambola che non premia Skriniar, mentre Man fa il baffo all’incrocio.

Cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato da ritmi sicuramente più bassi. Gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco, approfittando anche dell’atteggiamento più apatico dei padroni di casa, che si difendono bassi e non sembrano più avere le forze per ripartire.

Al 54′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Sanchez, che è il più lesto su un rimpallo a seguito dell’imbucata di Brozovic per Lukaku.

Il gol subito sembra tagliare le gambe ai padroni di casa, che accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, bravi a gestire il risultato con qualità, non lesinando però ad attaccare con Perisic, leggermente impreciso.

E al 63′ minuto gli ospiti trovano anche il gol del raddoppio ancora con Sanchez, che si regala una bella doppietta approfittando dell’assist di Lukaku.

Solo dopo il secondo gol subito, finalmente i padroni di casa si scuotono dal torpore e reagiscono, alzano il baricentro e attaccano a testa bassa.

Dopo un tentativo di Mihaila, al 71′ minuto è Hernani a riaprire la partita dando un senso al finale, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto sul cross di Pezzella.

Non basta l’assalto finale ai padroni di casa, che non riescono più a creare pericolosi alla difesa degli ospiti, assolutamente perfetta.

Highlights e Video Gol di Parma-Inter 1-2

Tabellino di Parma-Inter 1-2

Parma (4-3-1-2): Sepe; Osorio, Bani, Valenti (21′ st Busi), Gagliolo (21′ st Pezzella); Hernani (40′ st Pellè), Brugman, Kurtic; Kucka (21′ st Inglese); Karamoh, Man (1′ st Mihaila). A disp.: Colombi, Iacoponi, Grassi, Cyprien, Sohm, Bruno Alves, Brunetta. All.: D’Aversa

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (22′ st Vidal), Perisic (39′ st Darmian); Lukaku, Sanchez (30′ st Lautaro Martinez). A disp.: Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young, D’Ambrosio, Pinamonti. All.: Conte

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 9′ st e 17′ st Sanchez (I), 26′ st Hernani (P)

Ammoniti: Darmian (I)

Espulsi:

Note:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS