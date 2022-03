Video Gol Highlights Parma-Cittadella 1-1: sintesi 11-03-2022

Risultato Parma-Cittadella 1-1: pareggio giusto, ma inutile, tra ducali e granata al “Tardini”.

Juric risponde nella ripresa al penalty trasformato da Beretta.

Come detto, è un pareggio inutile: il Parma va a 35 e rimane a -8 dalla zona playoff e il Cittadella, a 43 punti e all’ottavo posto, non riesce ad agganciare il Frosinone in settima posizione.

Sintesi Parma-Cittadella 1-1

La partenza parmense è buona e già al 5° arriva la prima occasione per Simy, ma l’ex punta di Crotone e Salernitana, scattato bene sul lancio di Vazquez, sbaglia clamorosamente da pochi passi con il solo Kastrati tra lui e il bersagio.

Non succede granché dopo il vantaggio mancato; le squadre faticanno a creare qualcosa di importante, ma al 25° interviene il VAR ad interrompere la stasi: caduto a terra dopo un contatto con Man, Antonucci ottiene il penalty poiché viene evidenziato come il rumeno intervenga in ritardo ai suoi danni.

La trasformazione di Beretta è impeccabile: palo-gol e Cittadella in vantaggio al 26° con l’ultimo episodio degno di nota di un primo parziale che, nella sua seconda metà, non offrirà altre emozioni.

Il Cittadella, al quarto d’ora di una sonnolenta ripresa, sfiora improvvisamente il raddoppio su azione da fermo: Laribi scodella in area e Visentin scavalca Turk con un colpo di testa che si stampa sul palo.

La noia torna ad imperversare e nemmeno l’espulsione di Visentin per doppia amminizione sveglia il Parma dal torpore. Il Cittadella, invece, amministra con tranquillità, ma all’81° viene sorpreso da Juric: il centrocampista insacca con un gran colpo di testa su punizione di Brunetta.

Al minuto 94, penultimo di ben sei minuti di recupero concessi, il Parma può usufruire di un penalty letteralmente regalato da Baldini, che ha la pessima idea di mettere la mano su una conclusione da dentro l’area di Sits. Dal dischetto va Brunetta, che calcia sulla traversa e getta via la vittoria. La gara termina qui.

Migliori in campo i marcatori Juric e Beretta (6.5 per entrambi), più che per i rispettivi gol che per la prestazione in sé; male Simy (4.5), che si divora l’unica occasione avuta e si eclissa finendo per essere sostituito già nell’intervallo, e Visentin (4.5), espulso ingenuamente in un momento delicato del match.

Video Gol Highlights Parma-Cittadella 1-1

Tabellino Parma-Cittadella 1-1

Parma (3-4-2-1): Turk; Delprato (84′ Sits), Danilo, Cobbaut; Rispoli (58′ Correia), Bernabé (71′ Pandev), Juric, Man; Vazquez, Benedyczak; Simy (46′ Brunetta). Allenatore: Iachini

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Del Fabro, Visentin, Benedetti; Vita, Branca, Mazzocco (66′ Icardi); Laribi (78′ Ciriello); Antonucci (77′ Donnarumma), Beretta. Allenatore: Gorini

Marcatori: 26′ rig. Beretta e 81′ Juric

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Visentin, Vita, Vazquez, Bernabé, Branca, Cassandro, Benedetti, Beretta e Juric

Espulsi: 75′ Visentin

Note: al 96° Brunetta manda un rigore sulla traversa

Migliori Bookmakers AAMS