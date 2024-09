Video Gol Highlights Parma-Cagliari 2-3: Sintesi 30-9-2024

Video Gol e Highlights Parma-Cagliari 2-3, 6° Giornata Serie A: segnano Zortea, Man, Marin, Hernani e Piccoli

Il Cagliari batte il Parma allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel posticipo del lunedì della sesta giornata di Serie A.

Prima vittoria in campionato per i sardi, che si portano a quota cinque punti, mentre è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite per gli emiliani.

Sintesi di Parma-Cagliari 2-3

Out Benedyczak, Cancellieri, Circati, Estevez e Kowalski per Fabio Pecchia, che schiera Delprato, Balogh, Osorio e Valeri in difesa davanti a Suzuki, in mediana Hainaut e Hernani, sulla trequarti Man, Bernabe e Mihaila alle spalle di Bonny unica punta.

Non ci sono Jankto, Lapadula, Pavoletti e Wieteska per Davide Nicola, che punta su Zappa, Mina, Luperto, Obert e Zortea in difesa a protezione di Scuffet, in mediana Adopo, Makoumbou e Viola, in attacco Luvumbo con Piccoli.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno molto possesso palla, ma gli ospiti sono perfetti in fase difensiva e pericolosi in contropiede.

Dopo la rete annullata a Mina per posizione di fuorigioco, i padroni di casa ci provano con Hainaut, mentre viene ammonito Bernabe, prima del gol del vantaggio di Zortea, che sblocca il risultato al 34′ minuto su assist di Luvumbo, e del palo colpito da Piccoli sull’errore di Suzuki.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Sohm, Coulibaly, subito ammonito con Obert, e Almqvist per Balogh, Valeri e Mihaila.

Dopo aver sfiorato il pareggio, effettivamente i padroni di casa riescono a segnare al 62′ minuto con Man, servito diligentemente da Coulibaly.

Entrano Augello, Gaetano, Charpentier, Palomino e Marin al posto di Zappa, Viola, Bonny, Mina e Luvumbo, ed è proprio Marin a segnare al 75′ minuto al termine di una bellissima azione personale di Adopo.

Spazio ad Haj, ammonito poco dopo, per Hainaut, i padroni di casa tentano il tutto e per tutto, ma rischiano sul tentativo di Gaetano, clamorosamente poco cinico sotto porta.

Succede di tutto nel finale con il pareggio di Hernani al 87′ minuto su calcio di rigore, fischiato dall’arbitro per fallo di Palomino su Charpentier, e il gol vittoria di Piccoli, su assist di Gaetano, al 89′ minuto.

Highlights e Video Gol di Parma-Cagliari 2-3:

Tabellino di Parma-Cagliari 2-3

Marcatori: 34′ p.t Zortea (C), 17′ s.t Man (P), 30′ s.t Marin (C), 41′ s.t rig. Hernani (P), 43′ s.t Piccoli (C)

Assist: 34′ p.t Luvumbo (C), 17′ s.t Coulibaly (P), 30′ s.t Adopo (C), 43′ s.t Gaetano (C)

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Valeri (1’s.t Coulibaly), Balogh (16′ s.t Sohm), Osorio, Del Prato; Bernabé, Hainaut (33′ s.t Haj Mohamed); Mihaila (1′ s.t Almqvist), Hernani, Man; Bonny (25′ s.t Charpentier). All. Pecchia

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Obert (19′ s.t Augello), Luperto, Mina (28′ s.t Palomino), Zappa; Makoumbou, Adopo; Luvumbo (28′ s.t Marin), Viola (19′ s.t Gaetano), Zortea; Piccoli. All. Nicola

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1

Ammoniti: 26′ p.t Bernabé (P), 4′ s.t Coulibaly (P), 8′ s.t Obert (C), 45′ s.t Piccoli (C), 45′ s.t Haj Mohamed (P)

Espulsi: \

