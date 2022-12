Video Gol Highlights Parma-Benevento 0-1: sintesi 08-12-2022

Risultato Parma-Benevento 0-1: i ducali, pressoché inguardabili per larghi tratti, perdono malamente contro i sanniti e perdono il 3° posto a beneficio della Ternana.

Forte decide il match con une bel tocco di prima intenzione; Vazquez potrebbe pareggiare nel finale di primo tempo su rigore, ma Paleari è bravissimo sul suo tiro e sul tap-in di Inglese.

Il Parma, come detto, lascia la terza piazza alla Ternana, mentre il Benevento si allontana momentaneamente dalla zona playout.

Sintesi Parma-Benevento 0-1

Il Benevento inizia meglio e sin dalle prime battute crea qualche grattacapo al Parma fino a trovare il gol del vantaggio al 20°: Farias riceve palla in profondità da Schiattarella e, da sinistra, crossa sul secondo palo trovando Forte pronto alla battuta a rete di prima intenzione; la deviazione è precisa e Chichizola non può far nulla.

Il Parma serra le fila, si alza e avanza alla ricerca del pareggio. Alla mezz’ora Paleari è bravo su un bel tiro a giro di Tutino, da poco subentrato all’infortunato Mihaila, e il tentativo di tap-in di Vazquez viene deviato in corner da Masciangelo con il braccio: dopo un breve consulto allo schermo, Gariglio assegna il rigore.

A batterlo è lo stesso Vazquez, che cerca l’angolo e trova la gran parata di Paleari, che respinge anche la successiva conclusione di Inglese, il quale colpisce anche il palo al secondo tentativo personale.

Al 38° Vazquez spreca malamente il pareggio calciando altissimo dal centro dell’area. I minuti finali del tempo, compresi i 5 di recupero, vedono i ducali attaccare, ma senza più riuscire a concludere. Al termine dell’ultimo minuto extra Gariglio fischia due volte.

Pochissime le occasioni nella ripresa, con Paleari che deve impegnarsi solo su Vazquez al 57° (conclusione insidiosa da fuori area) e pochissimo altro.

Nemmeno il Benevento fa granché, esclusa una pericolosa conclusione di Acampora al 76° che Chichizola para in due tempi.

Anzi, nemmeno può fare granché perché deve giocare un quarto d’ora abbondante in dieci a causa dell’espulsione di El Kaouakibi per un pericoloso intervento a gamba alta su Estevez; ciò che gli ospiti fanno, dunque, è limitare un avversario di per sé poco in palla.

L’ultimo brivido, al minuto 97, è un tiro di Bernabé a lato di poco suli sviluppi di un corner. Finisce subito dopo, tra i fischi del pubblico del “Tardini“.

Migliori in campo Vazquez (6), che ci prova sempre pur portando sul groppone il rigore gettato via, e Paleari (8), sul quale si infraangono le speranze parmensi tra rigore respinto e parate assortite. Male Bernabé (5), che si vede di rado, ed El Kouakibi (4.5), espulso a dieci minuti dal termine per un intervento pericoloso e inutile.

Video Gol Highlights Parma-Benevento 0-1

Tabellino Parma-Benevento 0-1

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Hainaut (85′ Sohm), Valenti, Osorio, Oosterwolde; Juric (46′ Bonny), Bernabé; Mihaila (25′ Tutino), Vazquez, Man (74′ Estevez); Inglese (46′ Benedyczak). Allenatore: Pecchia

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia (44′ El Kaouakibi), Glik, Capellini, Masciangelo (84′ Foulon); Improta (57′ Acampora), Schiattarella, Karic; Tello (57′ Koutsoupias), Forte, Farias (84′ Pastina). Allenatore: Cannavaro

Marcatori: 20′ Forte

Arbitro: Gariglio

Ammoniti: Valenti, Bonny, Vazquez, Karic, Koutsoupias e Pastina

Espulsi: 80′ El Kaouakibi

Note: al 32° Paleari respinge un rigore a Vazquez