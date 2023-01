Video Gol Highlights Palermo-Bari 1-0: sintesi 20-01-2023

Risultato Palermo-Bari 1-0: i siciliani vincono una partita equilibrata solo nei minuti finali.

Marconi dà la vittoria ai suoi con un rocambolesco gol sugli sviluppi di un calcio da fermo.

Il Palermo fa un favore a se stesso andando a 28 punti e agganciando il Cagliari in zona playout, ma anche a Genoa e Reggina, che possono allungare ulteriormente sul Bari.

Sintesi Palermo-Bari 1-0

In una gara sostanzialmente equilibrata, contraddistinta da difese ben schierate, è il Bari ad avere subito una chance per passare in vantaggio, al 4° minuto, ma Pigliacelli è bravo e copre bene il suo palo ove era diretto un tiro di Ceter su cross di Mazzotta.

Il Palermo trova pochi spazi e si rende pericoloso per la prima volta solo al 36° con il solito Brunori, che sugli sviluppi di un corner riceve palla cerca di battere Caprile con un potente tiro da dentro l’area trovando la pronta risposta del portiere barese.

Al 42° Ceter sbaglia a pochi passi dalla porta graziando Pigliacelli e Marconi, che non si capiscono e lasciano spazio al sudamericano, mentre è pericoloso subito dopo Sala, con un velenoso diagonale che Caprile respinge con il piede. Non accade altro e si va al riposo sullo 0-0.

Il Bari ha la prima chance della ripresa: al 596° Folorunsho lancia in profondità Cheddira, fermato dal grande intervento di Pigliacelli paratosi davanti a lui e bravissimo a respingere con il corpo.

La partita è sempre equilibrata, ma ad otto minuti dal 90° arriva il colpo di scena: su azione d’angolo si crea confusione nell’area barese e, dopo una rovesciata sbilenca di Tutino, Marconi è rapido a battere a rete da pochi passi battendo Caprile.

I minuti finali, comprensivi di un recupero di cinque, sono convulsi e le speranze baresi vengono frustrate dall’espulsione di Cheddira per una gomitata a Saric. Non succede nient’altro.

Migliori in campo Marconi (6.5), autore del gol decisivo, e Caprile (6), ottimo in talune occasioni e incolpevole della rete subita. Male Damiani (5), nervoso e poco presente, e Cheddira (4.5), poco lucido e sciocco nel farsi ammonire per la seconda volta nel momento clou.

Video Gol Highlights Palermo-Bari 1-0

Tabellino Palermo-Bari 1-0

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Damiani (64′ Broh), Saric; Valente (74′ Tutino), Brunori (86′ Soleri), Di Mariano (86′ Bettella). Allenatore: Corini

Bari (4-3-1-2): Caprile; Di Cesare, Vicari, Dorval (66′ Pucino), Mazzotta; Maita (66′ Mallamo), Maiello (84′ Antenucci), Benedetti; Folorunsho (78′ Botta); Ceter (46′ Salcedo), Cheddira. Allenatore: Mignani

Marcatori: 82′ Marconi

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Maita, Damiani, Saric, Mazzotta, Sala, Cheddira, Benedetti e Nedelcearu

Espulsi: 90′ Cheddira