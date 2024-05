Video Gol Highlights Olympiacos-Fiorentina 1-0 dts: Sintesi 29-5-2024

Video Gol e Highlights Olympiacos-Fiorentina 1-0, Finale Conference League: greci campioni dopo i tempi supplementari

L’Olympiacos batte la Fiorentina all’Agia Sophia di Atene, chiamato anche OPAP Arena e AEK Arena, nella finale di Conference League.

Seconda finale consecutiva persa per i toscani, che si sono dovuti inchinare davanti ai greci, che hanno potuto contare sul pubblico di casa diventando campioni della terza coppa europea.

Sintesi di Olympiacos-Fiorentina 1-0 dts

Out Fadiga e Leidner per Josè Luis Mendilibar, che schiera Rodinei, Retsos, Carmo e Ortega in difesa davanti a Tzolakis, in mediana Hezze e Iborra, sulla trequarti Podence, Chiquinho e Fortounis alle spalle di El Kaabi unica punta.

Non ci sono Castrovilli e Sottil per Vincenzo Italiano, che punta su Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi in difesa a protezione di Terracciano, in mediana Bonaventura, Arthur e Mandragora, in attacco il tridente formato da Nico Gonzalez, Belotti e Kouame.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto propense al possesso palla, con gli italiani più qualitativi contro greci attenti in fase difensiva e propositivi nel ripartire in contropiede.

Dopo una bella parata di Terracciano su Podence, gli italiani cominciano a macinare gioco ed occasioni con Belotti e Kouame, oltre alla rete annullata al 9′ minuto per posizione di fuorigioco di Milenkovic.

Sale in cattedra Tzolakis, che si fa trovare pronto più volte su un pericolosissimo Bonaventura, ma è attento anche Terracciano su Podence, anche ammonito, come Martinez Quarta.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Nzola al posto di Belotti, ma non cambia molto il copione della partita, visto che gli italiani hanno in mano il pallino del gioco.

Dopo la grandissima parata di Tzolakis su Kouame e il tentativo di Milenkovic, c’è spazio per Jovetic, Duncan, Horta, Barak e Ikone al posto di Fortounis, Arthur, Chiquinho, Bonaventura e l’ammonito Kouame.

Con il passare dei minuti i padroni di casa prendono sempre più piede e sfiorano più volte il vantaggio con Iborra e Horta.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nei tempi supplementari, visto che le due squadre non vogliono lasciare nulla al caso, chiudono tutti gli spazi e pensano soprattutto a non commettere errori.

Entra Quini per Ortega, viene ammonito Jovetic, che costringe Terracciano al miracolo, poi bravo su El Kaabi prima del giallo a Biraghi, che esce per Ranieri, quando entrano Masouras per Podence e Beltran al posto di Nico Gonzalez.

La palla gol della vittoria sarebbe nei piedi di Ikone, ma Tzolakis è sempre sul pezzo, prima del gol dei greci, che al 116′ minuto riescono a sbloccare il risultato con il solito El Kaabi, anche ammonito, su assist di Hezze.

🔴⚪️ AYOUB EL KAABI SCORES HIS 11TH GOAL OF THE CAMPAIGN!#UECLfinal pic.twitter.com/msmQQ7ZQ1M — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 29, 2024

Highlights e Video Gol di Olympiacos-Fiorentina 1-0 dts:

Tabellino di Olympiacos-Fiorentina 1-0 dts

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega (91′ Quini); Hezze, Iborra; Fortounis (72′ Jovetic), Chiquinho (77′ André Horta), Podence (106′ Masouras); El Kaabi (122′ El Arabi). All. Mendilibar

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi (106′ Ranieri); Arthur (74′ Duncan), Mandragora; Nico Gonzalez (106′ Beltran), Bonaventura (82′ Barak), Kouamé (82′ Ikoné); Belotti (59′ Nzola). All. Italiano

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo)

Gol: 116′ El Kaabi

Ammoniti: Podence, Martinez Quarta, Kouamé, Jovetic, Paschalakis (dalla panchina), Biraghi, El Kaabi

Espulsi: nessuno

