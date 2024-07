Video Gol Highlights Olanda – Inghilterra 1-2: sintesi 10-07-2024

Il Risultato di Paesi Bassi-Inghilterra 1-2, Semifinale Euro 2024: a sorpresa gli inglesi sconfiggono i più quotati nederlandesi e si aggiudicano la finale di domenica 14 luglio a Berlino contro la Spagna.

Xavi Simons sembra indirizzare subito la partita, ma un rigore di Kane e il sigillo finale di Watkins ribaltano la situazione a favore dei britannici.

La Sintesi di Olanda – Inghilterra 1-2

La partita è subito bella e al 7° i Paesi Bassi sono già in vantaggio: Xavi Simons, sulla trequarti inglese, ruba il pallone a Rice e si lancia in avanti scoccando, infine, uno splendido tiro che fulmina Pickford terminando all’incrocio dei pali.

Al 13° si vede l’Inghilterra con Kane, che dal limite calcia molto bene costringendo al tuffo Verbruggen. Poco dopo, lo stesso Kane, nell’atto di calciare in area dopo un cross di Saka ribattuto dalla difesa, viene steso da Dumfries con un intervento pericoloso e, dopo l’On Field Rewiev, Zwayer assegna il penalty agli inglesi: lo stesso Kane trasforma con un tiro angolato.

Dumfries stesso si fa perdonare al minuto 23 salvando sulla linea un tiro di Foden rilasciato dopo uno slalom tra due avversari in area e successivamente i due si rendono nuovamente protagonisti con due legni: al 30° Dumfries di testa coglie la traversa su cross dalla bandierina e al 32° Foden colpisce il palo esterno con un meraviglioso tiro da fuori di esterno destro.

La prima frazione non offre molto altro dopo questa elettrizzante prima mezz’ora e le squadre vanno al riposo dopo tre minuti di recupero.

Il secondo tempo procede a ritmi molto più blandi e si riaccende poche volte, la prima al 65° con un tiro ravvicinato di Van Dijk respinto da Pickford.

Gli inglesi, però, si rivelano più cinici e, dopo un gol annullato a Saka per offside, al minuto 91 trovano il gol risolutivo con due dei nuovi entrati: Palmer trova in area Watkins con un filtrante e la punta dell’Aston Villa, aggirando De Vrij come fece Giroud nel derby del febbraio 2022, batte Verbruggen con un diagonale perfetto. E’ l’atto finale del match.

Highlights e Video Gol Olanda – Inghilterra 1-2

Il Tabellino di Olanda – Inghilterra 1-2

Paesi Bassi (4-3-3): Verbruggen; Dumfries (94′ Zirkzee), De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Xavi Simons (94′ Brobbey), Reijnders; Malen (46′ Weghorst), Depay (35′ Veerman), Gakpo. CT: Koeman

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Trippier, Mainoo (93′ Gallagher), Rice, Saka (93′ Konsa); Bellingham, Foden (80′ Palmer); Kane (81′ Watkins). CT: Southgate

Marcatori: 7′ Xavi Simons, 18′ rig. Kane e 91′ Watkins

Arbitro: Zwayer (GER)

Ammoniti: Dumfries, Bellingham, Saka, Van Dijk, Xavi Simons e Trippier (in panchina)

