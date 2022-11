Video Gol Highlights Olanda-Ecuador 1-1: Sintesi 25-11-2022

Video Gol e Highlights Olanda-Ecuador 1-1, 2° Giornata Gruppo A Mondiali Qatar 2022: segnano Gakpo e Valencia

Solo un pareggio tra Olanda e Ecuador al Khalifa International Stadium di Doha, conosciuto anche come National Stadium, nella seconda giornata del Gruppo A della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Con questo risultato, i padroni di casa vengono eliminati, mentre olandesi ed ecuadoregni sono in testa alla classifica con quattro punti, ma dovranno giocarsela all’ultima giornata per il passaggio del turno.

Sintesi di Olanda-Ecuador 1-1

Qualche sorpresa nell’undici del ct Louis Van Gaal, che schiera Timber con Van Dijk e Ake in difesa, dove vengono confermati Dumfries e Blind sulle fasce davanti a Noppert, mentre in mediana ci sono Koopmeiners e Klaassen dal primo minuto con De Jong e in attacco il solo Bergwijn con Gakpo.

Mentre il ct Gonzalo Alfaro punta su Preciado, Porozo, Torres, Hincapie e Estupinan in difesa a protezione di Galindez, Plata, Mendez, Caicedo e Estrada a centrocampo, capitan Valencia unica punta.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Gli olandesi si mostrano aggressivi in fase di pressing e qualitativi nel possesso palla, mentre gli ecuadoregni risultano compatti in fase difensiva.

Al 6′ minuto gli olandesi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un bolide di Gakpo, assolutamente imparabile per il portiere avversario.

Gli ecuadoregni provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Valencia e Caicedo, ma i ritmi calano sensibilmente e gli olandesi chiudono tutti gli spazi.

Succede di tutto nel recupero, visto che al 48′ minuto, dopo l’ennesima occasione per Valencia, il VAR annulla la rete di Estupinan per posizione di fuorigioco di Porozo, che disturba la visuale del portiere.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Depay al posto di Bergwijn, ma non cambia il copione della partita, visto che gli ecuadoregni continuano a provarci.

E, infatti, al 50′ minuto pareggiano con capitan Valencia con un tap-in vincente sulla respinta del portiere alla conclusione di Estupinan, lanciato da un recupero palla di Caicedo.

Gli olandesi finalmente si svegliano, tornano a fare possesso palla, ma senza idee e gli ecuadoregni sembrano volare sulle ali dell’entusiasmo.

Dopo il giallo a Mendez, a sfiorare il gol sono ancora gli ecuadoregni con Plata, che viene fermato dalla traversa, mentre Estrada è poco cinico sotto porta e Koopmeiners ci prova dalla distanza senza precisione prima dell’entrata in campo di Berghuis per Klaassen.

Le conclusioni di Caicedo e Gakpo si concludono con un nulla di fatto e danno il via ad una girandola di cambi che vede coinvolti Sarmiento, Werghorst, De Roon subentrare al posto di Estrada, Koopmeiners e Gakpo.

Nel finale c’è ancora spazio per Ibarra al posto di Plata e Rodriguez che sostituisce Valencia, ed è proprio quest’ultimo a divorarsi il gol vittoria non trovando la porta da ottima posizione.

Highlights e Video Gol di Olanda-Ecuador 1-1:

Tabellino di Olanda-Ecuador 1-1

OLANDA (3-4-2-1): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Klaasen (69′ Berghuis), De Jong, Blind; Gakpo (79′ De Roon), Koopmeiners (79′ Weghorst); Bergwijn (46′ Depay). Ct. Van Gaal

ECUADOR (5-4-1): Galindez; An. Preciado, Porozo, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata (90′ Ibarra), Mendez, Caicedo, Estrada (74′ Sarmiento); Valencia (90′ Rodriguez). Ct. Alfaro

Gol: 6′ Gakpo (O), 49′ Valencia (E)

Assist: 1-0 Klaassen (O)

Ammoniti: Mendez (E)