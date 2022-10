Video Gol Highlights Napoli-Torino 3-1: Sintesi 1-10-2022

Video Gol e Highlights Napoli-Torino 3-1, 8° Giornata Serie A: doppietta di Anguissa, segnano anche Kvaratskhelia e Sanabria, espulso Juric

Il Napoli batte abbastanza agevolmente il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel primo anticipo del sabato dell’ottava giornata di Serie A.

I partenopei continuano la propria marcia trionfante con la quarta vittoria consecutiva e l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato, addirittura dieci contando anche le coppe.

Momento di difficoltà per i granata, che collezionano la terza sconfitta consecutiva in campionato e confermano una fase difensiva da rivedere e l’equilibrio da ritrovare al più presto.

Sintesi di Napoli-Torino 3-1

Out Gaetano e Osimhen per Luciano Spalletti, che sceglie Raspadori in attacco, dove torna Politano dal primo minuto con Kvaratskhelia nel tridente. A porta sempre Meret, mentre in difesa giocano i soliti Mario Rui, Kim, Rrahmani e Di Lorenzo. In mediana spazio al trio formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski.

Indisponibili Vojvoda, Ricci, Seck e Pellegri per Ivan Juric, che ritrova Miranchuk nel tridente d’attacco con Vlasic e Sanabria. In difesa viene confermato Buongiorno con Djidji e Rodriguez a protezione di Milinkovic-Savic, così come a centrocampo Linetty e Lazaro con Singo e Lukic.

E’ una partita abbastanza letta nel primo tempo, divertente e spettacolare grazie a ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono pressando aggressivi, marcando ad uomo, ma con baricentro davvero altissimo.

Infatti, al 6′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il colpo di testa di Anguissa sul cross di Mario Rui.

Neanche il tempo di mettere il pallone a centrocampo che al 12′ minuto i padroni di casa raddoppiano ancora con Anguissa, che si regala una bella doppietta lanciato in contropiede da Politano.

Gli ospiti provano a reagire, si affidano soprattutto a Vlasic, sul quale è bravissimo Meret, ma lasciano praterie a centrocampo nel pressare anche i difensori avversari.

Così, dopo i tentativi di Raspadori e Zielinski, sui quali Milinkovic-Savic non ha grossi problemi, al 37′ minuto i padroni di casa calano il tris con Kvaratskhelia, ennesimo contropiede su lancio di Zielinski, bravo a vincere un contrasto a centrocampo e sfruttare l’assenza di avversari sulla fascia.

Nel finale gli ospiti provano a dare un senso alla seconda frazione di gioco accorciando al 44′ minuto con Sanabria, che risolve una mischia in area di rigore e all’ultimo secondo sfiora clamorosamente la doppietta di testa, con la palla che sfiora il palo.

⏱️ HT | Primi 45' ricchi di gol al "Maradona"! #NapoliTorino 3️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/2dhnif87GA — Lega Serie A (@SerieA) October 1, 2022

Il secondo tempo si apre con l’aggressività e l’intensità degli ospiti, che sembrano mettere in difficoltà gli avversari, almeno nei primi minuti.

Infatti, dopo un tentativo del solito Vlasic, i padroni di casa ritrovano le giuste distanze e riprendono in mano il pallino del gioco, rendendosi pericolosi con Raspadori e Politano, illusione del gol per quest’ultimo.

Entrano Lozano, Simeone e Ndombele per Politano, Zielinski e Raspadori, ma gli ospiti cercano il massimo sforzo raddoppiando e triplicando su tutti e mettendo in campo anche Radonjic per un impalpabile Miranchuk prima delle ammonizioni di Singo e Lukic, con tanto di espulsione di Juric al 73′ minuto.

Entrano Karamoh, Schuurs, Olivera, Elmas, Aina e Adopo per Singo, Rodriguez, Mario Rui, Kvaratskhelia, Lazaro e Linetty, mentre nel finale Meret si esalta su Radonjic, Di Lorenzo si divora il poker al termine di un bel contropiede e Milinkovic-Savic fa un miracolo sul pallonetto di Lozano.

Highlights e Video Gol di Napoli-Torino 3-1:

Tabellino di Napoli-Torino 3-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (35′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (15′ st Ndombele); Politano (23′ st Lozano), Raspadori (15′ st Simeone), Kvaratskhelia (35′ st Elmas). A disp.: Sirigu, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Zedacka, Demme, Zerbin. All.: Spalletti.



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (40′ st Schuurs); Singo (40′ st Karamoh), Lukic, Linetty (29′ st Adopo), Lazaro (29′ st Aina); Miranchuk (23′ st Radonjic), Vlasic; Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Garbett, Ilkhan, Edera. All.: Juric.



Arbitro: Massimi

Marcatori: 6′ Anguissa (N), 12′ Anguissa (N), 37′ Kvaratskhelia (N), 44′ Sanabria (T)

Ammoniti: Singo (T)

Espulsi: nessuno

Note: 28′ st espulso Juric (T)