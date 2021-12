Video Gol Highlights Napoli-Spezia 0-1: Sintesi 22-12-2021

Video Gol e Highlights Napoli-Spezia 0-1, 19° Giornata Serie A: autorete Juan Jesus

Colpaccio clamoroso dello Spezia, che batte il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo serale del mercoledì della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata e dell’anno solare 2021.

Nessuno avrebbe mai potuto pensare a questa inaspettata sconfitta da parte dei partenopei, che arrivavano dall’impresa milanese e perdono addirittura la terza partita consecutiva in casa, chiudendo questa prima metà di stagione al terzo posto in classifica con trentanove punti.

E’ una vittoria di importanza vitale per i liguri, soprattutto considerando la possibile retrocessione dell’ultima in classifica. Infatti, con questi tre punti gli spezzini raggiungono quota sedici punti e provano ad allungare il vantaggio sulla zona retrocessione.

Napoli-Spezia, 19° giornata Serie A 22-12-2021.

Sintesi di Napoli-Spezia 0-1

Novità obbligate per Luciano Spalletti, che recupera Mario Rui in difesa, dove conferma assolutamente Juan Jesus sia per mancanza di alternative che per merito dopo le ultime ottime prestazioni al fianco di Rrahmani e Di Lorenzo a destra, davanti a Ospina, e rilancia dal primo minuto Lobotka in mediana, con il solito insostituibile Anguissa, Politano sulla trequarti con Zielinski e Lozano, lasciando clamorosamente fuori Elmas, il migliore in questo ultimo mese, e Mertens come unica punta.

Solita emergenza a centrocampo per Thiago Motta, che schiera un 3-5-2 pieno di difensori con Kiwior e Bastoni in mediana, al fianco del solo capitan Maggiore sopravvissuto, e Gyasi e Reca sulle fasce, a compattare la difesa costituita da Amian, Erlic e Nikolaou, a protezione di Provedel, mentre in attacco Agudelo agirà alle spalle del confermato Manaj, preferito a Nzola.

E’ una partita non proprio indimenticabile nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono compatti, ma con baricentro relativamente alto, mettendola sul fisico e sulla voglia di fare pressing aggressivo.

Dopo l’ammonizione comminata a Maggiore, i padroni di casa provano a sfruttare la classe di Mertens e Politano, ma manca la giusta precisione e poi c’è un Provedel che alza la saracinesca e chiude la propria porta.

Al 38′ minuto, praticamente alla prima e vera occasione, gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con l’autorete di Juan Jesus, su sviluppi di un calcio piazzato dalla destra.

Nel finale i padroni di casa provano a reagire, si riversano nella metà campo avversaria e attaccano più con rabbia ed orgoglio che con vere e proprie idee, non riuscendo a spaventare Provedel e, anzi, vedendo il giallo rifilato dall’arbitro a Mario Rui.

Il secondo tempo si apre subito con l’entrata in campo di Petagna al posto di Mertens per dare più fisicità al reparto offensivo degli azzurri, anche perché la partita diventa maschia, come dimostrano le ammonizioni ad inizio ripresa di Kiwior e Manaj.

Inizia subito un monologo da parte dei padroni di casa, che danno l’assedio alla porta degli ospiti, che devono ringraziare l’imprecisione di Lozano e i salvataggi sulla linea di un superlativo Erlic.

Entra in campo anche Ounas al posto di uno spento Zielinski, ma è Lozano l’unico a creare pericoli e ad obbligare Provedel a fare il fenomeno, mentre Petagna si fa ammonire poco prima dell’entrata in campo di Elmas per Lobotka.

Nel finale Provedel è meraviglioso su Di Lorenzo e Anguissa, mentre il colpo di testa di Elmas colpisce solo la traversa esterna.

Highlights e Video Gol di Napoli-Spezia 0-1:

Tabellino di Napoli-Spezia 0-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 5, Mario Rui 6 (41′ st Demme sv); Lobotka 5,5 (33′ st Elmas 5,5), Anguissa 5,5; Politano 6,5 (41′ st Ghoulam sv), Zielinski 6 (25′ st Ounas 5,5), Lozano 5,5; Mertens 5 (1′ st Petagna 5,5).

Allenatore: Spalletti 5



Spezia (3-5-2): Provedel 6,5; Amian 6, Erlic 6,5, Nikolau 6,5; Gyasi 5,5, Maggiore 6,5, Kiwior 6,5, Bastoni 6, Reca 6; Agudelo 6 (45’+4 st Colley sv), Manaj 5,5.

Allenatore: Thiago Motta 6,5



Arbitro: Massimi

Marcatori: 38′ aut. Juan Jesus (S)

Ammoniti: Maggiore (S), Mario Rui (N), Kiwior (S), Manaj (S), Petagna (N)

Espulsi:

Migliori Bookmakers AAMS