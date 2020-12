Video Gol Highlights Napoli-Sampdoria 2-1: sintesi 13-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Napoli-Sampdoria 2-1, 11° Giornata Serie A: la sblocca Jankto, pareggia Lozano, che colpisce un palo e fa l’assist per il gol vittoria di Petagna

Il Napoli batte la Sampdoria in rimonta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’undicesima giornata di Serie A.

Terza vittoria consecutiva in campionato per i partenopei, che rispondono alle altre pretendenti rimanendo incollati al terzo posto, che sarebbe in realtà secondo qualora non ci fosse il punto di penalizzazione.

Altra sconfitta contro una big per i liguri, la seconda consecutiva, che suggella un momento davvero difficile, visto che la vittoria manca ormai da cinque turni.

La sintesi di Napoli-Sampdoria 2-1, 11° Giornata Serie A

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti sono perfetti dal punto di vista tattico, si difendono compatti dietro la linea della palla e poi ripartono in contropiede con grande pericolosità.

La prima palla gol è proprio per gli ospiti, che con Thorsby trovano il miracolo sulla linea di Ghoulam. I padroni di casa ci provano con una conclusione dalla distanza di Zielinski, ma senza precisione.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 20′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Jankto, servito sulla linea del fuorigioco da Verre, al termine di un bel contropiede.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, riprendono a macinare gioco, ma hanno difficoltà a raggirare la fase difensiva degli avversari, che possono contare su super Audero, decisivo prima sul colpo di testa di Mertens e poi sulla conclusione di Insigne nel finale.

Il secondo tempo inizia con il monologo dei padroni di casa, che assediano la difesa degli ospiti, i quali sembrano troppo passivi nel loro limitarsi a difendersi compatti, senza mai ribaltare l’azione ed uscire dalla propria metà campo.

Ma a cambiare la partita e i padroni di casa è Lozano, che al 53′ minuto trova il gol del pareggio sfruttando l’assist di Mertens.

I padroni di casa ci credono, anche perché gli ospiti non fanno altro che provare a chiudere tutti gli spazi. E, così, prima Insigne è impreciso e poi ancora Lozano colpisce un palo clamoroso con un destro potente e preciso.

Ma c’è la netta sensazione che per la rimonta è solo questione di tempo. E, infatti, al 68′ minuto proprio Lozano si mette in proprio, salta Augello come se fosse un birillo e crossa in mezzo per Petagna, che con un colpo di testa imperioso batte l’incolpevole Audero.

Finalmente gli ospiti reagiscono e decidono che non possono continuare così. Quindi, alzano il baricentro e pressano in maniera asfissiante gli avversari, che cominciano a soffrire in difesa, dove Meret deve fare gli straordinari per salvare il risultato su Candreva.

Ma la reazione dura poco, visto che i padroni di casa riescono ad allentare la pressione, gestendo con grande personalità il vantaggio e nel finale rendendosi ancora pericolosi con Mertens, che spara addosso a Audero.

Video Gol Highlights di Napoli-Sampdoria 2-1, 11° Giornata Serie A

Il tabellino di Napoli-Sampdoria 2-1, 11° Giornata Serie A

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Demme, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; Quagliarella

Gol: 53′ Lozano, 68′ Mertens; 20′ Jankto

Assist: Verre, Mertens, Lozano

Ammoniti: Di Lorenzo, Insigne, Mario Rui; Colley, Ekdal, Thorsby, Ramirez

