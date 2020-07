Video Gol Highlights Napoli-Roma 2-1: sintesi 5-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Napoli-Roma 2-1, 30° Giornata Serie A: Milik colpisce la traversa, la sblocca Callejon, pareggia Mkhitaryan, poi la magia di Insigne, gol annullato a Di Lorenzo per fuorigioco

Il Napoli batte la Roma nello scontro diretto per il l quinto posto allo Stadio San Paolo di Napoli nel posticipo della 30° giornata di Serie A, 11° turno del girone di ritorno.

Tre punti fondamentali per i partenopei, che acciuffano proprio i capitolini in classifica, cancellando la sconfitta dell’ultimo turno.

Brutta sconfitta per i giallorossi, la terza consecutiva in pochi giorni, che non solo significa dire addio definitivamente alla lotta per il quarto posto, ma che mette a serio rischio, a questo punto, anche la corsa alla qualificazione diretta alle coppe europee.

La sintesi di Napoli-Roma 2-1, 30° Giornata Serie A

E’ una partita piacevole nel primo tempo, disputato non su ritmi elevatissimi, ma neanche blandi. Ad entrambe le squadre piace fare possesso palla nella propria metà campo, per poi accelerare da centrocampo.

E’ subito protagonista Pau Lopez, che si fa trovare pronto sulla conclusione di Fabian Ruiz e poi è miracoloso sul tentativo di pallonetto di Zielinski, mentre Milik colpisce la traversa di testa e subito dopo Callejon si divora il vantaggio sparando in curva.

Gli ospiti provano a rispondere con un reattivo Pellegrini, leggermente poco cinico sotto porta, mentre Demme e Milik sono imprecisi da buona posizione.

Il secondo tempo inizia con i padroni di casa che entrano in campo molto aggressivi, mentre gli ospiti sembrano senza energie e convinzioni.

E’ ancora una volta Pau Lopez ad alzare la saracinesca sul solito Insigne, ma non può nulla al 55′ minuto sul solito inserimento di Callejon, su assist perfetto di Mario Rui.

Solo dopo un tentativo di Fabian Ruiz, gli ospiti reagiscono pareggiando al 61′ minuto con un bellissimo destro di Mkhitaryan, al termine di un rapido contropiede iniziato da Dzeko.

La partita sembra spegnersi, visto che c’è grande equilibrio in campo, ma i padroni di casa hanno più voglia e, dopo l’ennesima parata di Pau Lopez su Mario Rui, al 82′ minuto arriva il nuovo vantaggio firmato da Insigne con il più classico dei suoi destri a giro.

Nel finale gli ospiti si allungano troppo per cercare il pareggio, favorendo i contropiedi dei padroni di casa, che si vedono ancora una volta negare la gioia del gol da Pau Lopez, superlativo su Mertens, mentre al 85′ minuto viene annullato il tap-in vincente di Di Lorenzo per fuorigioco.

Video Gol Highlights di Napoli-Roma 2-1, 30° Giornata Serie A

Il tabellino di Napoli-Roma 2-1, 30° Giornata Serie A

Napoli-Roma 2-1

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6 (63′ Maksimovic 6), Koulibaly 6,5, Mario Rui 7; Ruiz 6,5 (85′ Elmas sv), Demme 6,5 (70′ Lobotka 6), Zielinski 6,5; Callejon 6,5 (70′ Lozano 6), Milik 6 (63′ Mertens 6), Insigne 7.

Allenatore: Gattuso 6,5

Roma (3-4-2-1): Lopez 6,5; Mancini 5,5, Smalling 6 (30′ Fazio 5,5), Ibanez 5,5; Zappacosta 6, Veretout 6, Pellegrini 5,5 (76′ Cristante 6), Spinazzola 6,5; Kluivert 5 (66′ Zaniolo 6), Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6.

Allenatore: Fonseca 5,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 55′ Callejon (N), 60′ Mkhitaryan (R), 82′ Insigne (N)

Ammoniti: 7′ Demme (N), 9′ Pellegrini (R), 49′ Koulibaly (N), 65′ Mancini (R), 75′ Veretout (R), 80′ Cristante (R)

Espulsi:

