Video Gol Highlights Napoli-Lazio 5-2: Sintesi 22-4-2021

Video Gol e Highlights Napoli-Lazio 5-2, 32° Giornata Serie A: la sblocca Insigne su rigore, che segnerà una doppietta dopo il raddoppio di Politano, un palo per Correa, segnano anche Mertens, Immobile e Milinkovic-Savic su punizione, annullata una rete a Zielinski per fuorigioco, la chiude Osimhen

Il Napoli distrugge la Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo serale del lunedì della trentaduesima giornata di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno.

I partenopei ormai non sanno più perdere, racimolando il decimo risultato utile consecutivo, di cui l’ottava vittoria, portandosi a meno due punti dal quarto posto, ipoteticamente a meno tre punti dal secondo, e fermando i biancocelesti dopo cinque vittorie consecutive.

Sintesi di Napoli-Lazio 5-2

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente la partita, ma i padroni di casa sono molto fortunati.

Infatti, al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Insigne, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Milinkovic-Savic su Manolas, grazie all’intervento del VAR, che stava in realtà valutando il possibile fallo in area di rigore di Hysaj su Lazzari dalla parte opposta.

E al 12′ minuto i padroni di casa raddoppiano con il primo tiro in porta, questa volta Politano, con il suo solito sinistro sul primo palo dopo aver puntato e saltato Radu in dribbling.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco ed attaccano a testa bassa la difesa dei padroni di casa, che si difendono compatti, ma traballano sulla giocata di Correa, che colpisce il palo, ma con il passare dei minuti gli avversari prendono le giuste misure non subendo più nulla.

Il secondo tempo è clamorosamente ancora più bello, visto che gli ospiti non vogliono alzare bandiera bianca, ma sono fin troppo deconcentrati in fase difensiva, mentre i padroni di casa sono sempre sul pezzo e letali in attacco.

Al 46′ minuto viene annullato il gol di Zielinski per posizione di fuorigioco, mentre Meret fa il fenomeno sul tentativo di Milinkovic-Savic poco dopo.

Al 53′ minuto i padroni di casa segnano il terzo gol con Insigne, bravo a saltare Lucas Leiva al termine di un bel contropiede di Hysaj.

E al 65′ minuto arriva anche il poker di Mertens, su assist di Zielinski, che di fatto chiude la partita.

Eppure, gli ospiti hanno una grande reazione di orgoglio, non vogliono tornare a casa con una batosta così pesante, riuscendo a segnare al 70′ minuto con Immobile, dopo la bellissima triangolazione con Pereira.

E, addirittura, al 74′ minuto gli ospiti sembrano poter riaprire la partita con la bellissima esecuzione su calcio di punizione di Milinkovic-Savic.

Peccato, però, che al 80′ minuto i padroni di casa chiudono davvero la questione con il gol di Osimhen, su assist perfetto di Lozano.

Nel finale c’è ancora tempo per una bella occasione per Akpa Akpro, mentre Reina finalmente giustifica lo stipendio con una bella parata su Elmas e il sinistro di Muriqi è impreciso.

Highlights e Video Gol di Napoli-Lazio 5-2:

Tabellino di Napoli-Lazio 5-2

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (26′ st Rrahmani), Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko (44′ st Lobotka); Politano (26′ st Lozano), Zielinski (37′ st Elmas), Insigne; Mertens (27′ st Osimhen). A disp.: Cioffi, Contini, Idasiak, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka, Petagna. All.: Gattuso

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (13′ st Cataldi), Luis Alberto (19′ st Pereira), Fares (19′ st Lulic); Correa, Immobile (38′ st Muriqi). A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Hoedt, Akpa Akpro, Parolo, Caicedo. All.: Farris

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 7′ rig. e 8′ st Insigne (N), 12′ Politano (N), 20′ st Mertens (N), 24′ st Immobile (L), 29′ st Milinkovic-Savic (L), 35′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Manolas (N), Leiva (L), Fabian Ruiz (N), Mertens (N), Immobile (L), Di Lorenzo (N), Pereira (L)

Espulsi: –

Note: –

