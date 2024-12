Video Gol Highlights Napoli-Lazio 0-1: Sintesi 8-12-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Lazio 0-1, 15° Giornata Serie A: decide Isaksen

La Lazio batte il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo della domenica della quindicesima giornata di Serie A.

Seconda sconfitta consecutiva per i partenopei proprio contro i biancocelesti, che rialzano la testa e si confermano la bestia nera di questa prima metà di stagione per l’ormai ex capolista.

Sintesi di Napoli-Lazio 0-1

Out Mazzocchi e Mario Rui per Antonio Conte, che schiera la formazione dei titolarissimi con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa davanti a Meret, in mediana Anguissa, Lobotka e McTominay, in attacco Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Non ci sono Vecino e Rovella per Marco Baroni, che punta su Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa a protezione di Provedel, in mediana sorpresa Dele-Bashiru con Guendouzi, in attacco scelti Isaksen e Dia con Castellanos e Zaccagni.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa sono molto compatti in fase difensiva, ma fanno paura quando possono ripartire in contropiede, mentre gli ospiti fanno tanto possesso palla e trovano giuste soluzioni sulla trequarti.

E’ subito super Provedel su McTominay, bravo anche su Anguissa, gli ospiti rispondono con Isaksen, che trova una paratona di Meret, mentre i tentativi di Politano, Kvaratskhelia e Castellanos risultano imprecisi, nel mezzo i gialli a Dia e Guendouzi.

E’ una partita bellissima nel secondo tempo, visto che i padroni di casa si allungano e gli ospiti provano a sfruttare gli spazi per colpire in contropiede.

Dopo il giallo a McTominay, gli ospiti sfiorano il vantaggi con Dele-Bashiru, che viene fermato solo dalla traversa, mentre l’infortunato Romagnoli viene sostituito da Patric prima dell’ammonizione per Castellanos, del sinistro a giro di Isaksen e del palo di Anguissa.

Entrano Pedro, Noslin, subito pericoloso, e David Neres al posto di Dia, Castellanos e Politano, ma a sbloccare il risultato è proprio Isaksen, che trova il gol del vantaggio al 78′ minuto con un grande sinistro da fuori area.

Spazio a Lazzari, Folorunsho, Gigot, Simeone, Gilmour e Raspadori per Lobotka, McTominay, Anguissa, Lukaku, Nuno Tavares e Isaksen nel finale.

Highlights e Video Gol di Napoli-Lazio 0-1:

Tabellino di Napoli-Lazio 0-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay (37′ st Raspadori), Lobotka (37′ st Gilmour), Anguissa (47′ st Folorunsho); Politano (31′ st Neres), Lukaku (47′ st Simeone), Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Spinazzola, Zerbin, Ngonge. All.: Conte



Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (16′ st Patric), Nuno Tavares (47′ st Gigot); Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen (47′ st Lazzari), Dia (27′ st Pedro), Zaccagni; Castellanos (27′ st Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Bordon, Castrovilli, Tchaouna. All.: Baroni.



Arbitro: Colombo

Marcatori: 34′ st Isaksen (L)

Ammoniti: Dia (L), Guendouzi (L), McTominay (N), Rrahmani (N), Castellanos (L)

Espulsi:

Note:

