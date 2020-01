Video Gol Highlights Napoli-Juventus 2-1: Zielinski ed Insigne, Ronaldo nel finale non basta!

Risultato di Napoli-Juventus 2-1, 21° giornata di Serie A: Zielinski ed Insigne, con rete di Ronaldo nel finale che non basta ad evitare la seconda sconfitta in campionato dei bianconeri!

Una partita molto bloccata, dove non ci sono molte occasioni. Le due formazioni badano più a no prenderle e quindi ne esce fuori un match non molto esaltante. La ripresa è migliore, con più spazi e i padroni di casa passano grazie ad una rete di Zielinski! La reazione bianconera fatica ad esserci, poche giocate e sterili. Nel finale Insigne prima, Ronaldo poi fissano il punteggio sull 2-1 finale!

La sintesi di Napoli-Juventus 2-1, 21° giornata di Serie A

Una partita che inizia con le due formazioni piuttosto guardinghe, attente a non scoprirsi e lasciare un varco nelle proprie retrovie.

La prima conclusione avviene al quarto d’ora e sono gli ospiti a rendersi pericolosi con Cristiano Ronaldo. Il portoghese, però, sciupa tutto e manda alto!

Due minuti più tardi arriva la reazione dei partenopei con un colpo di testa di Callejon, bloccato facilmente da Szczesny!

Al ventesimo prima occasione pericolosa costruita dai padroni di casa! Mario Rui è bravo a liberarsi di una marcatura e calciare dalla distanza. Sfortuna vuole che il pallone termini alto sopra la traversa di non molto!

Quindi alla mezz’ora Milik fa partire una conclusione insidiosa dal limite dell’area, ma il pallone viene intercettato dalla difesa!

A due minuti dal termine Cristiano Ronaldo si esibisce in un colpo di testa, uno stacco importante ma il pallone termina alto sopra la traversa!

Nella ripresa al decimo minuto Zielinski prova una conclusione dla limite dell’area, ma il pallone termina abbondantemente alto sopra la traversa!

Verso il ventesimo minuto Higuain ha un’ottima occasione per calciare in porta, dopo aver ricevuto un passaggio in area, ma la sua conclusione

Subito dopo Insigne controlla un pallone lanciatogli dalle retrovie e va alla conclusione con un tiro nell’angolo sulla sinistra, trovano Szczesny pronto a bloccare!

Un minuto più tardi però, il Napoli passa in vantaggio! Grazie ad un rimbalzo in area Piotr Zielinski si trova il pallone in area e conclude in maniere imparabile per l’estremo difensore bianconero!

Alla mezz’ora Insigne trova un po’ di spazio in area di rigore e calcia in maniera imprecisa, con pallone che termina abbondantemente alto sopra la traversa!

Ancora i padroni di casa quando mancano sette minuti al termine con una conclusione di Fabian Ruiz che termina di poco sopra la traversa!

I bianconeri sembrano non avere le energie per tentare l’assalto finale! I partenopei controllano bene la sfera e concedono poco agli avversari!

A tre minuti dal termine arriva il raddoppio dei padroni di casa! E’ Insigne l’autore della marcatura! Calcia di prima intenzione all’interno dell’area alle spalle del portiere!

Al primo minuto di recupero rispondono i bianconeri! Cristiano Ronaldo è bravo a faris trovare pronto in area su un cross di Betancur ed infilare il portiere Meret!

Al quarto minuto di recupero occasione per i bianconeri! Higuain calcia dentro l’area di rigore ma trova Meret e deviargli il tentativo!

Video Gol Highlights Napoli Juventus

Il tabellino di Napoli-Juventus 2-1, 21° giornata di Serie A

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (69° s.t. Stanislav Lobotka), Zielinski (81° s.t. Elmas); Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (50° s.t. Rabiot), Matuidi (72° s.t. Costa); Dybala (72° s.t. Bernardeschi); Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Arbitro: Mariani (Aprilia)

Reti: 63° s.t. Zielinski (N), 86° s.t. Insigne (N), 90° s.t. Ronaldo (J)

Ammonizioni: 30° p.t. Demme (N), 61° s.t. Bentancur (J), 70° s.t. Rabiot (J), 76° s.t. Hysaj (N), 81° s.t. Bernardeschi (J), 85° s.t. De Ligt (J), 93° s.t. Cristiano Ronaldo (J)

