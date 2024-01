Video Gol Highlights Napoli-Fiorentina 3-0: Sintesi 18-1-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Fiorentina 3-0, Semifinale Supercoppa Italiana: segnano Simeone e Zerbin una doppietta dopo il rigore sbagliato da Ikone

Il Napoli batte la Fiorentina all’Al-Awwal Park di Riad, conosciuto anche come King Saud University Stadium, in Arabia Saudita, nella prima semifinale del nuovo format delle Final Four di Supercoppa Italiana.

I partenopei sono la prima finalista di questa edizione, mentre i toscani vengono eliminati nonostante un’ottima prestazione.

Napoli-Fiorentina

Sintesi di Napoli-Fiorentina 3-0

Out Natan, Meret, Traore, Osimhen, Olivera, Anguissa e Demme per Walter Mazzarri, che rivoluziona tutto con un 3-4-2-1 con Di Lorenzo al fianco di Rrahmani e Juan Jesus a protezione di Gollini, spazio a Mazzocchi e Mario Rui sulle fasce, Cajuste in mediana con Lobotka, mentre Politano e Kvaratskhelia agiscono alle spalle di Simeone.

Non ci sono Castrovilli, Dodò e Gonzalez per Vincenzo Italiano, che punta su Kayode in difesa con Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi davanti a Terracciano, scelto Duncan con Arthur in mediana e Brekalo nel tridente dei trequartisti con Bonaventura e Ikone alle spalle di Beltran unica punta.

E’ una partita piacevole nel primo tempo, nonostante ritmi non proprio intensi. I viola fanno maggiormente possesso palla, mentre gli azzurri si difendono dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede.

Dopo un capolavoro di Gollini su Politano, al 22′ minuto gli azzurri sbloccano il risultato con Simeone, che trova il gol del vantaggio sfruttando il meraviglioso assist di Juan Jesus.

Grande reazione dei viola, che si riversano nella metà campo avversaria, attaccano a testa bassa, vedendosi annullare la rete del pareggio al 29′ minuto dal VAR per posizione di fuorigioco di Bonaventura dopo il miracolo di Gollini sul colpo di testa di Martinez Quarta.

Al 44′ minuto i viola avrebbero un’altra occasione per ristabilire l’equilibrio, ma Ikone sbaglia clamorosamente il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Mario Rui.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, in cui i viola iniziano un lungo assedio alla porta degli azzurri, completamente rintanati nella propria metà campo.

Dopo il giallo a Biraghi, entrano Nzola, Sottil, Parisi, Ostigard, Lindstrom, Zielinski, Gaetano e Zerbi al posto di Ikone, Brekalo, lo stesso capitano, Mario Rui, Politano, Kvaratskhelia, Cajuste e Mazzocchi.

All’84′ minuto gli azzurri raddoppiano con Zerbin, che sbuca sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio piazzato.

E all’87′ minuto c’è anche il tris, ancora Zerbin, che si regala una bellissima doppietta sfruttando la bellissima verticalizzazione di un compagno.

Nel finale c’è tempo anche per Barak al posto di Bonaventura, ma sono bravi gli azzurri ad addormentare la partita e chiudere i giochi.

Highlights e Video Gol di Napoli-Fiorentina 3-0:

Tabellino di Napoli-Fiorentina 3-0

Napoli (3-4-2-1): Gollini 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6; Mazzocchi 5,5 (36′ st Zerbin 7,5), Cajuste 6,5 (32′ st Gaetano 6), Lobotka 6, Mario Rui 5,5 (27′ st Ostigard 6); Politano 6 (27′ st Zielinski 6), Kvaratskhelia 6 (27′ st Lindstrom 6); Simeone 7. A disp.: Contini, Idasiak, D’Avino, Raspadori. All.: Mazzarri 6.



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 5,5; Kayode 5,5, Milenkovic 5,5, Quarta 5 (43′ st Barak sv), Biraghi 5,5 (23′ st Parisi 5); Arthur 6,5, Duncan 5; Ikoné 5 (12′ st Nzola 5), Bonaventura 6,5 (43′ st Faraoni sv), Brekalo 5 (12′ st Sottil 5,5); Beltran 5. A disp.: Martinelli, Christensen, Ranieri, Faraoni, Mina, Lopez, Infantino, Comuzzo, Mandragora, Barak, Amatucci, Gonzalez. All.: Italiano 5.



Arbitro: La Penna

Marcatori: 22′ Simeone, 39′ st Zerbin, 41′ st Zerbin

Ammoniti: Biraghi (F)

Espulsi: nessuno

Note: al 44′ Ikoné (F) ha calciato alto un rigore