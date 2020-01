Video Gol Highlights Napoli-Fiorentina 0-2: segnano Chiesa e Vlahovic

Risultato Napoli-Fiorentina 0-2, 20° Giornata Serie A: la sblocca Chiesa dopo un rigore non dato ai viola, gol annullato a Cutrone per fuorigioco, Insigne colpisce un palo, raddoppia Vlahovic

La Fiorentina vince allo Stadio San Paolo di Napoli contro il Napoli nel terzo ed ultimo anticipo della 20° giornata di Serie A, 1° turno del girone di ritorno.

Continua la crisi profonda dei partenopei, che perdono la terza partita consecutiva in campionato, non dando continuità alla vittoria in coppa e, di fatto, collezionando la quarta sconfitta in sei partite con il nuovo allenatore, mentre i viola conquistano il terzo risultato utile consecutivo.

E’ una partita divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa provano a fare maggiormente possesso palla, ma si affidano troppo ai lanci lunghi, tra l’altro imprecisi. Gli ospiti sono compatti in fase difensiva e ripartono con pericolosità in contropiede.

Ci provano Milenkovic e Castrovilli nei primissimi minuti, mentre i padroni di casa rispondono con Milik trovando la risposta di Dragowski.

Dopo che l’arbitro non gli concede un rigore, gli ospiti sbloccano il risultato al 26′ minuto con Chiesa, che trova il gol del vantaggio, che completa la bella azione di Castrovilli e Benassi.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano un vero e proprio arrembaggio alla porta di Dragowski, attento su Insigne, mentre Zielinski sfiora palo, ma al 31′ minuto viene annullato il possibile raddoppia a Cutrone per posizione di fuorigioco, dopo che Ospina aveva fatto gli straordinari su Chiesa.

Nel finale gli ospiti provano ad addormentare il gioco, ma rischiano tantissimo sulle improvvise fiammate dei padroni di casa, ancora pericolosi con Fabian Ruiz e Zielinski, e clamorosamente poco cinici con Callejon, che si divora il pareggio con portiere battuto, mentre Ospina ci mette una pezza ancora su Benassi.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa provano in tutti i modi a pareggiare attaccando a testa bassa gli ospiti, che chiudono tutti gli spazi e provano a sfruttare la velocità dei propri attaccanti.

Dopo il clamoroso palo colpito da Insigne e una conclusione senza precisione di Demme, gli ospiti trovano clamorosamente il raddoppio al 74′ minuto con un gol meraviglioso di Vlahovic sul lancio di Chiesa.

Gioco, partita, incontro. Infatti, seppur nel finale i padroni di casa ci provano anche con Llorente, di fatto il secondo gol subito taglia le gambe alle residue speranze.

Il tabellino di Napoli-Fiorentina 0-2, 20° Giornata Serie A

NAPOLI-FIORENTINA 0-2

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Hysaj 5, Manolas 5, Di Lorenzo 5, Luperto 4,5; Allan 5 (11′ st Demme 5,5), Ruiz 5, Zielinski 5,5 (18′ st Lozano 5); Callejon 5 (30′ st Llorente 5,5), Milik 5,5, Insigne 5,5. A disp.: Meret, Karnezis, Tonelli, Elmas, Lobotka, Younes. All.: Gattuso 5.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6,5, Pezzella 6, Caceres 6,5; Lirola 6,5, Benassi 6,5, Pulgar 6, Castrovilli 7,5, Dalbert 6 (42′ st Ceccherini sv); Chiesa 7 (33′ st Sottil sv), Cutrone 6,5 (21′ st Vlahovic 7). A disp.: Terracciano, Brancolini, Venuti, Ranieri, Terzic, Zurkowski, Ghezzal, Badelj, Eysseric. All.: Iachini 7.

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 25′ Chiesa, 29′ st Vlahovic

Ammoniti: Hysaj, Demme (N); Dalbert (F)

Espulsi: nessuno

