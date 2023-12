Video Gol Highlights Napoli-Cagliari 2-1: Sintesi 16-12-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Cagliari 2-1, 16° Giornata Serie A: segnano Osimhen, Pavoletti e Kvaratskhelia

Il Napoli batte il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel secondo anticipo del sabato della sedicesima giornata di Serie A.

I partenopei tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive portandosi a quota ventisette punti in classifica e fermando i sardi a quota tredici punti in classifica.

Sintesi di Napoli-Cagliari 2-1

Assenti Elmas e Olivera per Walter Mazzarri, che schiera ancora Juan Jesus e Natan in difesa con Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Meret, lancia Cajuste in mediana con Lobotka e Anguissa confermando il tridente d’attacco costituito da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Indisponibili Capradassi, Rog e Shomurodov per Claudio Ranieri, che punta su Nandez, Goldaniga, Dossena e Augello in difesa a protezione di Scuffet, a centrocampo Prati, Makoumbou, Jankto e Oristanio, mentre in attacco giocano gli ex Petagna e Pavoletti.

E’ una partita quasi a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si limitano a chiudersi dietro la linea della palla con ordine e compattezza.

Ci provano più volte Cajuste, Anguissa, Osimhen, Politano e Kvaratskhelia, ma manca sempre precisione e cinismo, mentre il palo ferma Rrahmani e, invero, Meret è decisivo sul contropiede di Nandez, con un paio di colpi di testa di Dossena e Pavoletti sui calci piazzati davvero molto pericolosi.

Vengono ammoniti Osimhen, Rrahmani, Pavoletti e Goldaniga in una zuffa negli ultimi minuti della prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Obert e Deiola per Jankto e Petagna, con il primo subito pericoloso, mentre Anguissa non trova la porta da buona posizione.

C’è spazio per Mario Rui, Raspadori, Zappa e Luvumbo al posto di Natan, Cajuste, Nandez e Oristanio dopo il giallo a Augello e l’ottima parata di Scuffet su Kvaratskhelia.

Al 69′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Osimhen, che trova il gol del vantaggio con un grandissimo stacco di testa sul cross di Mario Rui.

Grandissima reazione da parte degli ospiti, che al 71′ minuto pareggiano con Pavoletti su assist di Luvumbo, lanciato da Obert.

Dopo il sinistro a fil di palo di Politano, al 75′ minuto i padroni di casa tornano di nuovo in vantaggio con Kvaratskhelia, su assist di un fenomenale Osimhen.

FT | Il @sscnapoli vince con la sua cara e vecchia formula magica: 🧪 @victorosimhen9 + 🧪 Kvara ⚗️#NapoliCagliari pic.twitter.com/xU91OBk7U3 — Lega Serie A (@SerieA) December 16, 2023

Entra Lapadula per Goldaniga, poi anche Gaetano, Lindstrom e Zanoli per Osimhen, Kvaratskhelia e l’ammonito Politano, giallo anche per Mario Rui e Anguissa, nell’assalto finale degli ospiti, che si divorano il pareggio con il colpo di testa di Dossena.

Highlights e Video Gol di Napoli-Cagliari 2-1:

Tabellino di Napoli-Cagliari 2-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (14′ st Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Cajuste (14′ st Raspadori); Politano (45′ st Zanoli), Osimhen (37′ st Gaetano), Kvaratskhelia (45′ st Lindstrom). A disp.: Contini, Gollini, Ostigard, Demme, Simeone, Zerbin. All.: Mazzarri



Cagliari (4-4-2): Scuffet; Nandez (22′ st Zappa), Goldaniga (34′ st Lapadula), Dossena, Augello; Oristanio (22′ st Luvumbo), Prati, Makoumbou, Jankto (1′ st Deiola); Petagna (1′ st Obert), Pavoletti. A disp.: Radunovic, Aresti, Mancosu, Viola, Hatzidiakos, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Azzi, Di Pardo. All.: Ranieri



Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 24′ st Osimhen (N), 27′ st Pavoletti (N)

Ammoniti: Osimhen (N), Goldaniga (C), Pavoletti (C), Rrahmani (N), Augello (C), Mario Rui (N), Politano (N), Anguissa (N)

