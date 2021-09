Video Gol Highlights Napoli-Cagliari 2-0: Sintesi 26-9-2021

Video Gol e Highlights Napoli-Cagliari 2-0, 6° Giornata Serie A: segnano Osimhen e Insigne

Il Napoli batte il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo serale della sesta giornata di Serie A.

Continua l’ottimo inizio di campionato dei partenopei, che conquistano la sesta vittoria consecutiva, si portano in testa alla classifica con l’en plein e si presentano nel miglior modo possibile alle ultime due partite di questo tour de force, confermando il momento di difficoltà dei sardi, ancora a quota due punti.

Sintesi di Napoli-Cagliari 2-0

E’ una partita molto tattica nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti provano a chiudere tutti gli spazi e ripartire in contropiede, ma con grande difficoltà visto che l’undici in campo è davvero fin troppo difensivo.

Alla prima vera e propria giocata offensiva, al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Osimhen, su assist di Zielinski, lanciato sulla linea del fuorigioco da una bella verticalizzazione di Anguissa.

I padroni di casa dominano in lungo ed in largo, visto che gli ospiti non hanno proprio le possibilità tecniche e tattiche per poter farsi vedere in attacco, ma le conclusioni di Osimhen e Fabian Ruiz sono senza convinzione.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti continuano a non giocare, mentre i padroni di casa, pur facendo il minimo sindacale, padroneggiano in tutti i reparti.

Provano a mettersi in proprio i soliti Osimhen e Insigne che, infatti, al 57′ minuto raddoppia da calcio di rigore, fischiato dall’arbitro per fallo di Godin sul nigeriano.

Gli ospiti non riescono a reagire, sono troppo contratti, senza idee, mentalmente fuori dal campo e tatticamente non all’altezza degli avversari, che fanno ciò che vogliono a centrocampo e si rendono ancora pericolosi con i pochi cinici Insigne, Zielinski, Anguissa, Lozano e Petagna.

Highlights e Video Gol di Napoli-Cagliari 2-0:

Tabellino di Napoli-Cagliari 2-0

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz 6,5 (43′ st Demme); Politano 6 (24′ st Lozano), Zielinski 6,5 (24′ st Elmas), Insigne 7 (32′ st Ounas); Osimhen 7,5 (32′ st Petagna).

Allenatore: Spalletti

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz 5,5 (23′ st Ceppitelli); Zappa, Marin, Strootman (40′ st Grassi), Deiola 5,5 (23′ st Keita), Lykogiannis 5 (40′ st Pereiro); Nandez; Joao Pedro.

Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 11′ Osimhen (N), 12′ st rig. Insigne (N)

Ammoniti: Walukiewicz (C), Elmas (N)

Espulsi:

