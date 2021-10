Video Gol Highlights Napoli-Bologna 3-0: Sintesi 28-10-2021

Video Gol e Highlights Napoli-Bologna 3-0, 10° Giornata Serie A: Insigne segna due rigori dopo la prima rete di Fabian Ruiz

Il Napoli batte abbastanza agevolmente il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo del Monday Night della decima giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione.

I partenopei tornano alla vittoria dopo il pareggio dell’ultimo turno, racimolando il decimo risultato utile consecutivo e riportandosi in testa alla classifica, mentre i felsinei perdono la seconda partita consecutiva e allungano a tre le partite senza vittoria.

Napoli-Bologna, 10° giornata Serie A 28-10-2021

Sintesi di Napoli-Bologna 3-0

E’ una partita senza troppe pretese nel primo tempo, disputato su ritmi non proprio elevati. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea della palla provando a chiudere tutti gli spazi.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Insigne, al 18′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito sinistro chirurgico di Fabian Ruiz.

💥🔵🔵 GOOOLLLL 🔵🔵💥

Il @sscnapoli sblocca il match grazie al super sinistro a giro da fuori area di @FabianRP52!💣

⁰#NapoliBologna 1-0 #SerieATIM 💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) October 28, 2021

Gli ospiti non riescono a reagire, accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, bravi ad approfittare del momento per continuare a macinare gioco ed occasioni in attacco con un impreciso Mario Rui.

Al 41′ minuto i padroni di casa trovano il gol del raddoppio con Insigne, che riesce finalmente a trasformare il suo primo calcio di rigore in stagione, fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Medel grazie all’intervento del VAR.

Nel secondo tempo non cambia il copione della partita, visto che i padroni di casa dominano in lungo ed in largo, mentre gli ospiti risultano fin troppo apatici.

Dopo una conclusione imprecisa di Osimhen, al 62′ minuto i padroni di casa calano il tris con la doppietta, sempre su rigore, questa volta per fallo di Mbaye sul nigeriano.

💥🔵🔵 GOOOLLLL 🔵🔵💥

Arriva anche il terzo gol del @sscnapoli! Lo mette a segno ancora @Lor_Insigne, ancora dal dischetto! #NapoliBologna 3-0 #SerieATIM 💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) October 28, 2021

Gli ospiti non ci sono proprio in campo, non riescono ad alzare il baricentro né tanto meno a pressare con aggressività e rischiano di affondare definitivamente sui colpi di Anguissa, che scheggia la traversa, e Osimhen, che non trova la porta.

Nel finale i padroni di casa sfiorano più volte il poker con il solito Osimhen e Mertens, sui quali è attento Skorupski, così come Ospina, che si fa trovare pronto sul calcio di punizione di Orsolini.

Highlights e Video Gol di Napoli-Bologna 3-0:

Tabellino di Napoli-Bologna 3-0

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (41′ st Ghoulam); Anguissa (30′ st Demme), Ruiz; Lozano (20′ st Politano), Elmas (30′ st Mertens), Insigne (20′ st Zielinski); Osimhen.

A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Lobotka, Petagna. All.: Spalletti (Domenichini in panchina)



Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Mabaye, Svanberg, Dominguez (30′ st Binks), Vignato (30′ st Sansone), Hickey (36′ st Dijks); Barrow (36′ st Van Hooijdonk), Orsolini.

A disp.: Bardi, Bagnolini, Skov Olsen, Santander, Schouten, Pyyhtia, Cangiano. All.: Mihajlovic



Arbitro: Serra

Marcatori: 18′ Fabian Ruiz (N), 41′ rig. Insigne (N), 17′ st rig. Insigne (N)

Ammoniti: Anguissa (N); Medel, De Silvestri (B)

Espulsi: –

