Video Gol Highlights Napoli-Barcellona 1-1: Sintesi 21-2-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Barcellona 1-1, Andata Ottavi di finale Champions League: segnano Lewandowski e Osimhen

Solo un pareggio tra Napoli e Barcellona allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Sembra aver funzionato, almeno relativamente, il cambio allenatore per i partenopei, che avranno la possibilità di giocarsi il passaggio del turno in terra catalana contro una squadra in evidente difficoltà.

Sintesi di Napoli-Barcellona 1-1

Esordio senza Ngonge e il fuori lista Zielinski per Francesco Calzona, che torna al 4-3-3 di sarriana e spallettiana memoria puntando su Olivera e Juan Jesus in difesa al fianco di Rrahmani e Di Lorenzo a protezione di Meret, su Cajuste in mediana con Lobotka e Anguissa e ritrovando finalmente Osimhen in attacco nel tridente completato da Politano e Kvaratskhelia.

Non ci sono Marcos Alonso, Baldè, Gavi e Ferran Torres per Xavi, che schiera Koundè, Araujo, Martinez e Joao Cancelo in difesa davanti a ter-Stegen, alza Christensen in mediana al fianco di De Jong e Gundogan, mentre in attacco sceglie Yamal e Pedri con Lewandowski.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Partono forte gli ospiti, che pressano con aggressività gli avversari, completamente in confusione nei primi minuti dal punto di vista qualitativo di fronte.

I padroni di casa non riescono a contenere i movimenti di Lewandowski e Gundogan e, soprattutto, le giocate di Yamal, ma dopo il giallo a De Jong finalmente si spegne l’arrembaggio avversario e ritrovano compattezza tra i reparti.

Sembra non cambiare il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti continuano a fare possesso palla, mentre i padroni di casa tengono botta.

Almeno fino al 60′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato con Lewandowski, che trova il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione corale.

https://x.com/ChampionsLeague/status/1760416142831636849?s=20

Solo dopo aver rischiato di affondare sul tentativo di Pedri, finalmente arriva la reazione dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco, fanno tanto possesso palla, si riversano nella metà campo avversaria ed attaccano a testa bassa avversari fin troppo passivi in fase di costruzione.

Dopo l’entrata in campo di Lindstrom e Traore al posto di Kvaratskhelia e Cajuste, al 75′ minuto i padroni di casa pareggiano con Osimhen, che difende palla su Martinez sull’imbucata di Anguissa, beffando il portiere.

https://x.com/ChampionsLeague/status/1760420651699966060?s=20

Vengono ammoniti Martinez e Christensen, sostituito da Oriol Romeu quando entrano anche Joao Felix, Raspadori, Simeone, subito pericoloso, e Raphinha per Pedri, Politano, Osimhen e Yamal dopo il colpo di testa impreciso di Anguissa, mentre all’ultimo secondo Gundogan non trova la giocata vincente.

Highlights e Video Gol di Napoli-Barcellona 1-1:

Tabellino di Napoli-Barcellona 1-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (23′ st Traoré); Politano (32′ st Raspadori), Osimhen (32′ st Simeone), Kvaratskhelia (23′ st Lindstrom).

Allenatore: Calzona



Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Martinez, Cancelo; De Jong, Christensen (41′ st Romeu), Gundogan; Yamal (35′ st Raphinha), Lewandowski, Pedri (41′ st Joao Felix).

Allenatore: Xavi



Arbitro: Zwayer

Marcatori: 15′ st Lewandowski (B), 30′ st Osimhen (N)

Ammoniti: De Jong (B), Martinez (B), Christensen (B)

Espulsi: