Video Gol Highlights Napoli-Barcellona 1-1: Griezmann pareggia Mertens, che raggiunge Hamsik

Risultato Napoli-Barcellona 1-1, Andata Ottavi di finale Champions League: Mertens raggiunge Hamsik come miglior goleador nella classifica all time degli azzurri con 121 gol sbloccando il risultato, pareggia Griezmann, espulso Vidal per doppia ammonizione

Il Napoli sfiora l’impresa allo Stadio San Paolo pareggiando contro il Barcellona nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Prosegue l’ottimo momento dei partenopei, che sono stati praticamente perfetti in fase difensiva e, ai punti, molto probabilmente avrebbero meritato anche di più, visto che hanno avuto più occasioni rispetto ai catalani, apparsi senza idee e abulici nell’equilibrio della gara.

La sintesi di Napoli-Barcellona 1-1, Andata Ottavi di finale Champions League

E’ una partita davvero molto noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi molto blandi. Gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco con un possesso palla infinito, ma abulico e senza idee, mentre i padroni di casa sono perfetti tatticamente, difendono compatti dietro la linea della palla, chiudono tutti gli spazi e sanno ripartire in contropiede.

Infatti, dopo mezz’ora di nulla assoluto, in cui gli ospiti non avevano fatto altro che passarsi la palla a meno di tre metri di distanza, al 30′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Mertens, servito da Zielinski, bravo a recuperare palla sulla trequarti a Junior Firpo, raggiunge Marek Hamsik come massimo goleador della storia del Napoli con 121 gol.

Gli ospiti provano a reagire, ma sono davvero troppo lenti nel far girare la palla e l’unico che potrebbe saltare l’uomo, capitan Messi, di fatto non si vede in campo, assolutamente annullato dalla tattica dei padroni di casa, che nel finale sfiorano addirittura il raddoppio con Manolas, che sfiora il palo sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Non sembra cambia il copione della partita nel secondo tempo, ma i padroni di casa sembrano leggermente più alti, dando più spazio agli ospiti, che continuano a fare possesso palla.

All’improvviso, però, i padroni di casa perdono la concentrazione e al 57′ minuto gli ospiti ne approfittano per pareggiare con Griezmann, al posto giusto al momento giusto sull’assist di Semedo, lanciato da una belle verticalizzazione illuminante di Sergi Busquets, bravo ad approfittare della dormita della difesa avversaria.

Grande reazione dei padroni di casa, che trovano in Insigne il cuore della propria energia, mettendo a ferro e fuoco la difesa degli ospiti, che devono ringraziare ter-Stegen sulla grande giocata del capitano prima e poi su Callejon, lanciato a porta da una mezza invenzione di Milik.

Con il passare dei minuti le squadre si allungano un po’, ma le due squadre non riescono ad approfittare della presenza degli spazi che si creano di conseguenza, perché manca sempre la giocata vincente, nonostante la crescita di Messi, che prova più volte ad accelerare, senza fortuna, così come Insigne.

Nel finale al 89′ minuto viene espulso Vidal per doppia ammonizione per proteste e comportamento violento nei confronti di Mario Rui.

Il tabellino di Napoli-Barcellona 1-1, Andata Ottavi di finale Champions League NAPOLI-BARCELLONA 1-1

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme (35′ st Allan), Zielinski; Callejon (29′ st Politano), Mertens (9′ st Milik), Insigne. A disp.: Meret, Elmas, Luperto, Hysaj. All.: Gattuso

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué (48′ st Lenglet), Umtiti, Junior Firpo; Rakitic (11′ st Arthur), Busquets, De Jong; Vidal; Griezmann (42′ st Ansu Fati), Messi. A disp.: Neto, Araujo, Riqui Puig, Akieme. All.: Setien

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 30′ Mertens (M), 12′ st Griezmann (B)

Ammoniti: Busquets (B), Insigne (N), Messi (B), Griezmann (B), Vidal (B), Mario Rui (N)

Espulsi: Al 44′ st Vidal per doppia ammonizione

