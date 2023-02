Video Gol Highlights Monza-Sampdoria 2-2: Sintesi 6-2-2023

Video Gol e Highlights Monza-Sampdoria 2-2, 21° Giornata Serie A: doppietta di Gabbiadini, segnano anche Petagna e Pessina

La Sampdoria non va oltre il pareggio contro il Monza all’U Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nel secondo posticipo serale della ventunesima giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione.

I liguri vedono scivolare proprio all’ultima una vittoria che sarebbe stata fondamentale per la classifica, dovendosi accontentare solo di un punto, che muove la classifica dopo quattro sconfitte consecutive e porta la squadra a dieci punti, meno otto dalla zona salvezza.

Continua il magico momento dei brianzoli, che racimolano il settimo risultato utile consecutivo, si portano a quota venticinque punti, a più quattordici sulla zona retrocessione.

Sintesi di Monza-Sampdoria 2-2

Out Sensi e Vignato per Raffaele Palladino, che schiera Caldirola, Izzo e Pablo Marì in difesa davanti a Di Gregorio, lancia il tridente d’attacco formato da Caprari, Mota e Petagna, così da abbassare Pessina e Ciurria a centrocampo con Machin e Carlos Augusto.

Non ci sono Conti, De Luca, Pussetto, Sabiri e Trimboli per Dejan Stankovic, che sceglie Gunter, Nuytinck e Amione in difesa a protezione di Audero, c’è subito Cuisance a centrocampo con Winks, Augello e Leris, solito tridente d’attacco composto da Djuricic, Gabbiadini e Lammers.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza dietro la propria metà campo per poi ripartire in contropiede.

Dopo i tentativi di Caprari e la parata di Di Gregorio, al 12′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Gabbiadini, che trova il gol del vantaggio su assist di Lammers.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e accelerano nel giro della palla, rendendosi pericolosi con Carlos Augusto, ma rischiando sulla conclusione di Colley.

Al 32′ minuto i padroni di casa pareggiano con Petagna, solita protezione della palla al termine di una bella azione corale costruita da Carlos Augusto e Caprari.

Nel finale c’è ancora tempo per il cartellino giallo a Leris e l’ottima risposta di Di Gregorio al tiro di Djuricic.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Murru e Rincon al posto di Nuytinck e Cuisance e poi anche Marlon per Izzo.

Dopo una bellissima giocata di Augello, al 58′ minuto gli ospiti tornano in vantaggio, ancora Gabbiadini, che si regala una bellissima doppietta, questa volta ribadendo in rete la palla dopo la respinta di Di Gregorio alla conclusione di Leris.

I padroni di casa ricominciano il proprio monologo contro gli ospiti, che si abbassano molto, si compattano e chiudono tutti gli spazi.

Ci provano Ciurria e Mota, ma senza fortuna, nel mezzo anche le ammonizioni per Rincon, Amione e Caprari e le sostituzioni che vedono coinvolti Paoletti, Rovella, Birindelli, Quagliarella, Valoti, Colpani, Zanoli subentrare per Djuricic, Machin, Birindelli, Lammers, Caldirola, Mota e Leris.

Nel finale, quando ormai la partita sembra finita, al 99′ minuto i padroni di casa pareggiano con Pessina, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Murru, anche ammonito, su Petagna.

Highlights e Video Gol di Monza-Sampdoria 2-2:

Tabellino di Monza-Sampdoria 2-2

Marcatori: 12’ pt Gabbiadini (S), 32’ pt Petagna (M), 13’ st Gabbiadini (S), 54′ st rig. Pessina (M)



Assist: 12’ pt Lammers (S), 32’ Carlos Augusto (M)

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (12’ st Marlon), Pablo Marì, Caldirola (33’ st Valoti); Ciurria (27’ st Birindelli), Machin (dal 27’ Rovella), Pessina, Carlos Augusto; Mota (34’ st Colpani), Caprari; Petagna. All. Palladino.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck (1’ st Murru), Colley; Leris (40’ st Zanoli), Cuisance (1’ st Rincon), Winks, Augello; Djuricic (21’ st Paoletti); Gabbiadini, Lammers (dal 29’ Quagliarella). All. Stankovic.

Ammoniti: Leris (S), Izzo (M), Amione (S), Caprari (M), Rincon (S).

Arbitro: Daniele Chiffi (della sezione di Padova)