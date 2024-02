Video Gol Highlights Monza-Milan 4-2: sintesi 18-02-2024

Highlights e Video Gol di Monza-Milan 3-2: ennesima partita da dimenticare questa disputata dai rossoneri, che si complicano la vita in ogni modo, quasi masochisticamente, e perdono. Da salvare almeno il carattere, ma solo quello e nemmeno in toto vista la disfatta.

Il Milan, sotto di due reti per i centri di Pessina (rigore) e Dany Mota, e di un uomo, per il rosso mostrato a Jovic, accorcia con Giroud e pareggia con Pulisic, ma viene nuovamente trafitto da Bondo e definitivamente affondato da Colombo.

Il Milan getta via la chance di scavalcare la Juventus e resta 3° con 52 punti, a -2 dai bianconeri.

La Sintesi di Monza-Milan 4-2

Non è un gran primo tempo quello all'”U-Power Stadium“, anche se con due lampi nel buio: un’irresistibile discesa con scarico di Chukuwueze per Hernandez, che sfiora il palo dal limite dell’area al 5°, e un palo scheggiato di testa da Djuric su cross di Carboni al 31°.

In mezzo e dopo, poco da segnalare fino ai minuti finali. Al 43° Di Gregorio si fa male a causa di uno scontro di gioco seguito a una presa alta e deve lasciare il posto a Sorrentino e al 44° Thiaw atterra in piena area Dany Mota e Colombo assegna il rigore ai brianzoli, a segno grazie alla perfetta trasformazione di Pessina.

Nel quarto dei ben otto minuti di recupero concessi a causa dell’infortunio occorso a Di Gregorio, il Milan sfiora il pareggio con Jovic, il cui tiro in girata su cross di Loftus-Cheek pare poter superare Sorrentino salvo essere fermato da Pablo Marì.

Infine, al minuto 51 il Monza approfitta delle vaste praterie rossonere per il contropiede rapido e venefico che vede Colpani beffare Thiaw e servire Dany Mota per il destro a giro che non lascia scampo a Maignan. Ci vorrà tutt’altro Milan per venire a capo di una trasferta divenuta più complicata di quanto non lo fosse già.

Rivoluzionato con tre innesti, il Milan prova a recuperare terreno e si affida ai piedi di Pulisic, subentrato a Chukwueze, e il primo tentativo dell’americano, un tiro potente seppure alto, pare incoraggiante.

Ogni buon proposito, però, viene vanificato da Jovic, che al 50° si fa espellere per una manata in faccia a un avversario; è il VAR che segnala a Colombo di intervenire più pesantamente nei confronti del serbo, inizialmente solo ammonito.

Entrato anche Giroud in luogo di Bennacer per non restare senza attaccanti, i rossoneri cercano in ogni modo di scalfire l’ottima difesa brianzola, ma senza esito per eccessiva approsimazione e nervosismo.

Dopo un pericoloso cross di un altro dei subentrati, Leao, il Monza sfiora il 3-0 con Colpani, che al 63° manda a lato clamorosamente un cross di Valentin Carboni. Il Milan si rinfranca e al 65° accorcia le distanze: Giroud è lesto ad appoggiare in rete un cross dalla destra prolungato da Pulisic.

Gli ospiti si affidano soprattutto a tiri da fuori, ma è ancora il Monza a rendersi pericoloso con Birindelli, il cui tiro al 75° è deviato da Maignan in calcio d’angolo. Poco dopo Loftus-Cheek prova a deviare di testa un altro traversone, ma Sorrentino non ha problemi a parare.

Al minuto 88 Pulisic riesce finalmente a portare i suoi sul 2-2 grazie ad un bel destro angolato che beffa Sorrentino, ma dopo due minuti il Monza torna avanti con Bondo, entrato da poco, che dal limite dell’area batte di destro Maignan.

I minuti di recupero sono cinque e nell’ultimo di essi Colombo mette in rete il quarto gol monzese con un piatto destro crudele al culmine di un contropiede imbastito e rifinito da Pessina. That’s all folks!

Video Gol e Highlights di Monza-Milan 4-2

Il Tabellino di Monza-Milan 4-2

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio (43′ Sorrentino); Birindelli, Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani (81′ Pedro Pereira), V. Carboni (66′ Bondo), Dany Mota (81′ Maldini); Djuric (66′ Colombo). Allenatore: Palladino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (83′ Musah), Thiaw, Gabbia, Hernandez; Adli (46′ Reijnders), Bennacer; Chukwueze (46′ Pulisic), Loftus-Cheek, Okafor (46′ Leao); Jovic. Allenatore: Pioli

Marcatori: 45′ rig. Pessina, 51′ pt Dany Mota, 65′ Giroud, 88′ Pulisic, 90′ Bondo e 95′ Colombo

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Djuric, Pessina, Dany Mota, Bondo e Gabbia

Espulsi: 53′ Jovic