Video Gol Highlights Monza-Lazio 0-2: Sintesi 2-4-2023

Video Gol e Highlights Monza-Lazio 0-2, 28° Giornata Serie A: segnano Pedro e Milinkovic-Savic

La Lazio batte il Monza all’U-Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nella ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i biancocelesti, che racimolano il sesto risultato utile consecutivo, portandosi al secondo posto in classifica in solitaria.

Momento di difficoltà per i brianzoli, che non vincono la terza partita consecutiva, ma è pur vero che venivano da tre risultati utili consecutivi e cinque punti conquistati nelle ultime cinque partite.

Sintesi di Monza-Lazio 0-2

Out Caldirola, Izzo e Pessina per Raffaele Palladino, che schiera Donati, Marlon e Pablo Marì davanti a Di Gregorio, con Ciurria, Machin, Rovella, Sensi e Carlos Augusto a centrocampo e Petagna con Caprari in attacco.

Squalificato Marusic per Maurizio Sarri, che punta su Lazzari in difesa con Casale, Romagnoli e Hysaj a protezione di Provedel, confermato Cataldi in mediana con Luis Alberto e Milinkovic-Savic e viene scelto Pedro con Felipe Anderson e Zaccagni nel tridente d’attacco.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. Le due squadre sono dedite al possesso palla, pressano con la giusta aggressività, ma sono anche equilibrate tra i reparti e compatte in fase difensiva.

Dopo non aver trovato la porta, al 13′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Pedro, che trova il gol del vantaggio su assist di Zaccagni.

I padroni di casa sembrao accusare il colpo nei primissimi minuti successivi, andando quindi in balia degli ospiti, che provano ad approfittarne per spingere sull’acceleratore e sfiorare il raddoppio con Zaccagni, ma è bravissimo Di Gregorio.

E’ Sensi a dare una svegliata ai propri compagni, senza riuscire però a trovare la porta, così come Luis Alberto dalla parte opposta, mentre Provedel compie l’ennesimo miracolo della sua stagione su Petagna.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo sicuramente più noioso tra due squadre che lottano su ogni pallone, dando inizio ad una serie di falli.

Infatti, vengono ammoniti Ciurri, Caprari, Marlon e Donati nel giro di nemmeno dieci minuti e al 56′ minuto gli ospiti raddoppiano con una magica esecuzione di Milinkovic-Savic direttamente da calcio di punizione.

Dopo il giallo a Zaccagni, inizia la girandola di cambi: dentro Antov, Mota, Colpani, Immobile, Basic, Vecino e Gytkjaer, fuori Marlon, Petagna, Rovella, Pedro, Luis Alberto, Cataldi e Caprari.

Nel finale vengono ammoniti Sensi e Felipe Anderson, entrano Pellegrini e Barberis al posto di Machin e Lazzari, mentre Gytkjaer si divora la rete.

Highlights e Video Gol di Monza-Lazio 0-2:

Tabellino di Monza-Lazio 0-2

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marí, Marlon (14’ st Antov); Ciurria, Machin (35’ st Barberis), Rovella (14’ st Colpani), Carlos Augusto; Sensi, Caprari (26’ st Gykjaer); Petagna (14’ st Dany Mota). All. Palladino



Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (38’ st Pellegrini), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (26’ st Vecino), Luis Alberto (26’ st Basic); Pedro (20’ st Immobile), Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri



Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 13’ Pedro (L.), 11’ st Milinokic-Savic (L.)

Ammoniti: Ciurria (M.), Caprari (M.), Marlon (M.), Donati (M.), Zaccagni (L.), Sensi (M.), Felipe Anderson