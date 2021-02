Video gol highlights Monza-Empoli 1-1: sintesi 06-02-2021

Risultato Monza-Empoli 1-1, 21° giornata Serie B: Boateng dal dischetto risponde a Mancuso per un pareggio che soddisfa poco entrambe, i brianzoli per il secondo posto condiviso con Chievo e Salernitana e i toscani per il mancato+8 sul terzo posto che avrebbe potuto creare un solco ancora più notevole in zona promozione.

Cronaca Monza-Empoli 1-1, 21° giornata Serie B

I toscani partono benissimo e trovano il vantaggio già al 2° minuto con il solito Mancuso, che batte Di Gregorio da posizione ravvicinata sfruttando un bel pallone in verticale offertogli da Haas.

La reazione dei brianzoli è immediata e ne è protagonista per due volte Frattesi: al 4° minuto l’ex di turno non riesce a concludere dal dischetto del rigore, anche grazie ad un difensore avversario che lo disturba, e al 6° prova il tiro di collo pieno da posizione difficile, molto angolata, trovando la risposta di Brignoli.

Al 14° il Monza è nuovamente pericolosissimo: Boateng effettua un traversone basso dalla fascia destra sul quale il nuovo arrivato Diaw arriva in lieve ritardo non riuscendo a battere a rete da due passi.

L’Empoli sembra in difficoltà, La Mantia sbaglia i tempi su un cross invitante in area, e Brignoli salva i suoi su un tiro a botta sicura di Barillà al 34°. Poco dopo Boateng sfiora il palo con un potente tiro al volo e Frattesi viene anticipato per un pelo al momento di battere a rete dopo un’altra combinazione con il ghanese.

Dopo un altro anticipo ai danni di un avversario stavolta effettuato nientemeno che da La Mantia, al 45° minuto esatto il signor Giua manda le squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

La ripresa comincia con un paio di chance ghiottissime per i padroni di casa, una non sfruttata da Diaw, che sbaglia il controllo da posizione ottimale, e una mancata da Boateng, che sfiora il palo con un gran colpo di tacco.

Al 64° Frattesi colpisce il palo con una conclusione volante sfiorando nuovamente la marcatura e al 68° Casale manca il bersaglio di testa mancando il raddoppio.

Al 69° il Monza trova il meritato pareggio grazie ad un rigore potente e centrale di Boateng; il penalty era stato assegnato per un intervento, forse regolare, di Romagnoli ai danni di Diaw.

Le ultime emozioni del match sono di marca empolese: subito dopo il pareggio, La Mantia lambisce il legno con un colpo di testa e nel finale Terzic segna il gol decisivo, ma non può festeggiare perché sul suo tiro c’è un compagno in offside che ostruisce la visuale a Di Gregorio. Il match termina dopo cinque minuti di recupero.

Migliori in campo Brignoli (7), decisivo in più frangenti, e Boateng (7.5), alla sua miglior partita stagionale. Male Bajrami e Mota Carvalho (5 per tutti e due), oggi poco ispirati.

Tabellino Monza-Empoli 1-1, 21° giornata Serie B

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella (74′ Barberis), Barillà; Boateng (75′ D’Alessandro), Diaw (75′ Gytkjaer), Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Casale (80′ Pirrello), Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Crociata (63′ Ricci), Stulac, Haas; Bajrami; La Mantia (80′ Moreo), Mancuso (80′ Matos). Allenatore: Dionisi

Marcatori: 2′ Mancuso e 70′ rig. Boateng

Arbitro: Giua

Ammoniti: Casale, Haas, Mota Carvalho e Ricci

Espulsi: 51′ Furlan (in panchina)

Video gol highlights Monza-Empoli 1-1, 21° giornata Serie B

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS