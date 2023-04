Video Gol Highlights Modena-Cittadella 0-0: sintesi 02-04-2023

Risultato Modena-Cittadella 0-0: termina a reti bianche una bella partita in cui sono i due portieri a meritare la palma di migliore in campo.

Il punto ottenuto da entrambe serve a poco: il Cittadella va a 36 e mantiene un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Il Modena va, invece, a 39 e a +4 sulla suddetta zona e a -3 dalla zona playoff.

Sintesi Modena-Cittadella 0-0

Senza gol, ma particlarmente avvincente, il primo tempo vede come protagonisti indiscussi i due portieri, Kastrati e Gagno.

Il portiere modenese è già sollecitato al quarto d’ora su un tiro dalla distanza di Salvi, mentre quello veneto è attento al 22° su una deviazione di Magnino da pochi passi ed è superlativo poco dopo su due conclusioni a botta sicura di Silvestri ed Armellino.

Al 33° Falcinelli si divora il vantaggio calciando fuori da dentro l’area pur essendo in beata solitudine e al 41° Kastrati salva ancora il Cittadella su una conclusione dello stesso numero 11 modenese così come aveva fatto poco prima Gagno uscendo sui piedi di Antonucci per sbarrargli la strada. La prima frazione non offre altro e si conclude dopo un minuto di recupero.

Anche nella ripresa non mancano le occasioni, anche se di meno e solo da parte modenese, ed è ancora Kastrati ad ergersi su tutti: l’estremo difensore ospite è nuovamente decisivo al 55° su un tiro di Tremolada e al 75° su Giovannini. Non c’è molto altro da dire: fino al triplice fischio, giunto dopo quattro minuti di recupero, le due squadre non creano più nulla.

Tabellino Modena-Cittadella 0-0

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (82′ Ponsi); Magnino, Gerli, Armellino (82′ Duca); Tremolada (72′ Giovannini), Falcinelli; Strizzolo (67′ Diaw). Allenatore: Tesser

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Mastrantonio (59′ Carriero), Branca (67′ Pavan), Crociata; Vita (67′ Asencio); Maistrello (80′ Magrassi), Antonucci (80′ Lores Varela). Allenatore: Gorini

Arbitro: Perenzoni

Ammoniti: Frare, Vita, Branca, Magrassi e Crociata