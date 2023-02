Video Gol Highlights Modena-Cagliari 2-0: sintesi 03-02-2023

Risultato Modena-Cagliari 2-0: gli emiliani vincono in maniera convincente contro un avversario mai entrato in partita.

Un rigore di Diaw apre le marcature, chiuse da Bonfanti nel finale. In mezzo tanto nervosismo, soprattutto per un’espulsione ingiusta di Rog.

Il Modena agganciaa momentaneamente il Pisa all’8° posto con 31 punti, a -1 proprio dal Cagliari.

Sintesi Modena-Cagliari 2-0

Nervoso, mal arbitrato e privo di contenuti; così può riassumersi il primo tempo della sfida al “Braglia“, in cui il Modena padrone di casa fa comunque la partita mettendo sotto un Cagliari stranamente privo di idee e mai pericoloso.

La rete che sblocca il risultato giunge, su rigore, al minuto 24°: l’arbitro Perenzoni, malgrado l’evidenza, deve andare al VAR per rendersi conto che lo scontro in area sarda tra Makoumbou e Falcinelli, che gli era parso un fallo in attacco del secondo sul primo, è in realtà un clamoroso intervento scorretto del giocatore ospite.

La trasformazione è affidata a Diaw, che sceglie di calciare centralmente e riesce a battere Radunovic. La seconda metà del primo parziale trascorre all’insegna della scorrettezza con molti cartellini gialli e uno rosso, a Rog, in chiusura per doppia ammonizione. E’ però un abbaglio, avendo il croato subito fallo da Pergreffi e non il contrario. Il primo tempo si conclude tra le proteste dei cagliaritani.

Anche nella ripresa si contano numerosi falli, ma nessun giallo, e si nota un Cagliari che non sembra riuscire proprio ad entrare in partita. Il Modena, dal canto suo, accelera poco e tiene il pallino del gioco andando vicino al raddoppio con un tiro di Falcinelli sull’esterno della rete ed uno di Magnino deviato in corner da Dossena.

I padroni di casa soffrono poco, anzi nulla, e al minuto 83 raddoppiano con il nuovo entrato Bonfanti, che controlla di destro un pallone in verticale di Magnino e lo scaraventa sotto la traversa di sinistro.

I minuti finali vedono il Modena sfiorare il tris con Tremolada, che per due volte cerca la porta e per altrettante volte trova pronto Radunovic. La partita termina dopo quattro minuti di recupero.

Video Gol Highlights Modena-Cagliari 2-0

Tabellino Modena-Cagliari 2-0

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli (68′ Ionita); Giovannini (61′ Tremolada), Falcinelli (76′ Strizzolo); Diaw (76′ Bonfanti). Allenatore: Tesser

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi (46′ Lella); Zappa, Rog, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi (74′ Delpupo); Luvumbo (46′ Prelec), Lapadula (73′ Millico). Allenatore: Ranieri

Marcatori: 24′ rig. Diaw e 83′ Bonfanti

Arbitro: Perenzoni

Ammoniti: Rog, Capradossi, Giovannini, Gerli, Kourfalidis e Zappa

Espulsi: 47′ pt Rog