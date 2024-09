Video Gol Highlights Milan-Venezia 4-0: sintesi 14-09-2024

Video Gol e Highlights di Milan-Venezia 4-0: in mezz’ora i rossoneri fanno la festa ai malcapitati lagunari e festeggiano la prima vittoria stagionale. L’ottima prestazione non deve però far pensare che il Milan sia guarito: la partita di oggi, stante la pochezza degli avversari, è da considerare buona solo per i punti ottenuti più che per il gioco, che dovrà vedersi anche nelle proibitive prossime sfide contro il Liverpool in Champions League martedì e nel derby di campionato tra una settimana.

Il Milan va a 5 punti e lascia il Venezia all’ultimo posto con 1.

Tutto in mezz’ora: Hernandez apre le marcature, Fofana raddoppia e due rigori trasformati da Pulisic e da Abraham chiudono la pratica.

La Sintesi di Milan-Venezia 4-0

Il primo tempo dei rossoneri è spettacolare e i poveri lagunari vengono travolti sin dalle prime battute: già al 2° minuto, infatti, Hernandez trova il modo di segnare la prima rete stagionale (involontaria) sfruttando il passaggio di tacco di Leao e l’errore di Joronen, che devia il suo traversone nella propria porta.

Il Venezia reagisce pericolosamente con un bel destro di poco a lato di Oristanio al 13° per poi sparire e lasciare il proscenio ai padroni di casa, che al 16° raddoppiano con un rocambolesco gol di Fofana su corner di Pulisic; inizialmente la rete era stata attribuita a Gabbia, che aveva colpito con il ginocchio anticipando il portiere ospite, ma il francese ha toccato a sua volta il pallone.

Poco dopo, il portiere veneziano evita il tris respingendo un tiro di Pulisic, ma il pallone arriva ad Abraham e Joronen deve tirare giù l’inglese: il rigore è netto e al 22° Pulisic lo trasforma.

Sette minuti dopo, Leao entra in area sfruttando la sconclusionata retroguardia avversaria e Schingtienne lo stende: altro rigore e altro gol, stavolta di Abraham.

Più nulla fino al termine del primo tempo, a parte un altro tiro, stavolta centrale, di Oristanio. Il duplice fischio pare una momentanea manna per i veneti.

Nella ripresa succede poco. Leao cerca il gol, ma al 49° Joronen glielo nega mentre il Venezia prova a segnare almeno il gol della bandiera riuscendovi al 71° con un inserimento in area di Zampano, ma il VAR annulla la marcatura per un duro intervento a inizio azione di Nicolussi Caviglia ai danni di Loftus-Cheek. Intervento così duro da far scattare il secondo cartellino giallo per il centrocampista.

A parte questo, il secondo parziale è semplicemente un’attesa di quarantacinque minuti, attesa per la sfida contro il Liverpool di martedì e per il derby successivo.

Paiono esagerati i cinque minuti di recupero concessi, ma questi sono. Ovviamente non offrono alcunché.

Highlights e Video Gol di Milan-Venezia 4-0

Il Tabellino di Milan-Venezia 4-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Fofana (79′ Zeroli), Loftus-Cheek; Pulisic (79′ Chukwueze), Reijnders (63′ Okafor), Leao (64′ Morata); Abraham (74′ Musah). Allenatore: Fonseca

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Duncan (65′ Doumbia), Nicolussi Caviglia, Zampano (90′ Carboni); Oristanio (65′ Yeboah), Busio (79′ Andersen); Pohjanpalo (79′ Raimondo). Allenatore: Di Francesco

Marcatori: 2′ Hernandez, 16′ Fofana, 25′ rig. Pulisic e 29′ rig. Abraham

Arbitro: Di Marco

Ammoniti: Schingtienne, Gabbia e Nicolussi Caviglia

Espulsi: 74′ Nicolussi Caviglia

