Video Gol Highlights Milan-Udinese 1-1: sintesi 25-02-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Udinese 1-1: stanchissimi e nervosi, i rossoneri fanno un altro passo falso contro i friulani dopo un match brutto e viziato da ostruzionismi avversari e un evidente errore dell’arbitro. Un crimine in tempi di VAR.

Leao segna alla mezz’ora, ma il Milan non chiude i conti e Udogni pareggia di braccio a metà ripresa. La rete viene scandalosament convalidata malgrado il VAR, che a questo punto andrebbe tolto e dimenticato per sempre.

Il Milan non allunga ed è a quota 57 punti e l’Inter può agganciarli se batte il Genoa. Idem il Napoli in caso di vittoria sulla Lazio.

La Sintesi di Milan-Udinese 1-1

E’ un primo tempo ai limiti dell’orrendo quello a cui rossoneri e bianconeri danno vita. Non un’azione degna di nota per quasi tutti i quarantacinque minuti, molta fisicità e rari tiri, specie in porta.

L’approccio migliore è quello dei friulani, ma l’unica vera occasione è per i padroni di casa, che la sfruttano a dovere: al 29° Tonali inventa un bel cross dalla trequarti destra che Leao controlla e, dopo aver aggirato Becao, trasforma in gol con una conclusione di piatto sul secondo palo.

Il quarto d’ora rimanente è sulla linea di quanto vissto prima del gol: praticamente nulla, eccetto un colpo di testa di Beto da buona posizione terminato alto. Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

Rinnovata a gara in corso con un paio di cambi, l’Udinese fa meglio del Milan per un buon tratto di ripresa arrivando anche ad impaurire l’avversario con un tiro da fuori di Arslan finito fuori di poco.

Il Milan, tuttavia, non reagisce e incassa la rete del pareggio al 66° con Udogie, che devia sotto porta un’acrobazia di Pereyra. La deviazione sembra essere effettuata con il braccio, ma il VAR non ravvisa regolarità e il gol viene confermato.

Il Milan prosegue a giocare male, rischiando spesso in contropiede e non creando occasioni dalle parti di Silvestri, sempre inoperoso. Il risveglio, tardivo, comunque c’è: al 76° Diaz inventa un filtrante alto per Leao, costretto al pallonetto in area per l’uscita del portiere friulano e salvato da Perez prima del tocco risolutivo del portoghese.

Da questo momento in poi la pressione rossonera è costante, pur non portando a chence vere e proprie e l’Udinese inizia a fare ostruzionismo come al suo solito e prova ancora in contropiede approfittando dei continui errori tecnici e di posizionamento avversari, in particolare di Kessié.

Al 93° Deulofeu sfiora il vantaggio con un gran tiro da fuori area deviato in angolo da Maignan. I due minuti successivi, ultimi dei cinque di recupero concessi, non offrono molto altro e il match si conclude tra i rimpianti rossoneri per l’ennesima partita buttata.

Highlights e Video Gol di Milan-Udinese 1-1

Il Tabellino di Milan-Udinese 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Messias (65′ Saelemaekers), Diaz (85′ Maldini), Leao; Giroud (66′ Rebic). Allenatore: Pioli

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan (90′ Jajalo), Walace, Makengo (55′ Pereyra), Zeegelaar (55′ Udogie); Deulofeu, Beto (65′ Success). Allenatore: Cioffi

Marcatori: 29′ Leao e 66′ Udogie

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Perez, Becao, Rebic, Molina, Success e Leao

Migliori Bookmakers AAMS