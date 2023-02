Video Gol Highlights Milan-Tottenham 1-0: sintesi 14-02-2023

Video Gol e Highlights Milan-Tottenham 1-0: i rossoneri tornano al successo in una partita ad eliminazione diretta in Champions League dopo ben dieci anni, senza soffrire in maniera particolare malgrado lo striminzito risultato finale. Il ritorno avrà luogo in data 8 marzo in quel di Londra.

E’ sufficiente un rocambolesco gol di Diaz dopo appena sette minuti per piegare gli inglesi, ma servirà più cinismo al ritorno.

La Sintesi di Milan-Tottenham 1-0

La partenza del Milan è fulminante e la prima occasione creata, dopo soli sette minuti, coincide con il vantaggio: sfruttando un lancio di Thiaw, Hernandez si libera del suo marcatore e, entrato in area, calcia verso la porta, Forster respinge e Diaz irrompe concludendo ben due volte, la prima esaltando i riflessi del portiere e la seconda, in tuffo, trovando la rete.

Il Tottenham reagisce sfoderando la consueta aggressività e il pressing tipico delle squadre contiane, ma non crea mai problemi alla retroguardia rossonera ed a Tatarusanu, sollecitato di rado e facilitato nelle parate da conclusioni prive di pericolosità, per non parlare di una certa tenenza a finire in offside.

A parte una rocambolesca traversa di Kane al 45°, vanificata da un fuorigioco precedente di Son, come detto gli inglesi non fanno nulla, ma nemmeno i rossoneri sfruttano il vantaggio, nel risultato e psicologico, e non vanno mai alla ricerca del raddoppio limitandosi a qualche ripartenza.

La prima metà del match si conclude dopo tre minuti di recupero e senza emozioni eccetto il gol.

La ripresa non è più spettacolare del primo tempo, anzi non ci sono occasioni se non potenziali: al 66° un cross pericoloso di Perisic deviato in corner da Kjaer e al 67° un contropiede gestito da un Leao via via più volitivo che, però, perde troppo tempo nel passaggio guadagnando comunque un calcio d’angolo.

Nell’ultimo quarto d’ora i rossoneri sfiorano per due volte il raddoppio: al 78° il nuovo entrato De Ketelaere intercetta una sponda di Giroud e manca il bersaglio, imitato poco dopo da Thiaw sotto porta.

Neanche successivamente si vedono chance, a parte un errato controllo di Leao a tu per tu con Forster. La pressione inglese nei minuti conclusivi, compresi i sei di recupero, non crea grattacapi ai padroni di casa. Il triplice fischio fa esplodere i 74.000 tifosi allo stadio.

Highlights e Video Gol Milan-Tottenham 1-0

Il Tabellino di Milan-Tottenham 1-0

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers (77′ Messias), Tonali (86′ Pobega), Krunic, Hernandez; Diaz (77′ De Ketelaere), Leao (91′ Rebic); Giroud. Allenatore: Pioli

Tottenham (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet (81′ Davies); Emerson, Sarr, Skipp, Perisic; Kulusevski (71′ Richarlison), Son (81′ Danjuma); Kane. Allenatore: Conte

Marcatori: 7′ Diaz

Arbitro: Scharer

Ammoniti: Romero, Dier, Tonali ed Hernandez