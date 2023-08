Video Gol Highlights Milan-Torino 4-1: sintesi 26-08-2023

Video Gol e Highlights Milan-Torino 4-1: i rossoneri fanno il pieno di pubblico, di gol e di punti anche all’esordio stagionale al “Meazza” sfoderando una prestazione esaltante.

Dopo mezz’ora di dominio sterile, il Milan passa in vantaggio con Pulisic, subisce l’1-1 da Schuurs e, infine si scatena con Giroud su rigore e Theo Hernandez. Nella ripresa Giroud concede il bis ancora dal dischetto e chiude definitivamente la partita.

Sintesi di Milan-Torino 4-1:

Per oltre mezz’ora la partita, quantunque ben approcciata dal Milan, non si sblocca né offre occasioni, salvo ravvivarsi a partire dal 33°: i rossoneri, infatti, passano in vantaggio grazie alla splendida azione di Pulisic, che deposita in rete a porta vuota un pallone che egli stesso aveva dato a Loftus-Cheeck che gliel’ha restituita a sua volta.

Il Torino non ci sta e pareggia tre minuti più tardi grazie ad un gran tiro al volo di Schuurs da dentro l’area su lancio di Ricci. Tuttavia i rossoneri sono decisamente in palla e al minuto 41 conquistano un penalty per un fallo di mano di Buongiorno su cross di Leao; Giroud si sposta e il pallone sbatte sulla mano del difensore.

Dopo vari minuti al VAR, l’arbitro Mariani concede il penalty e Giroud trasforma spiazzando Milinkovic-Savic mandando il Milan sul 2-1.

Nel terzo dei sei minuti di recupero concessi arriva anche il tris: l’azione stavolta si sviluppa sulla fascia sinistra e vede Hernandez scambiare con Leao per poi concludere, una volta entrato in area, con un meraviglioso tocco morbido che scavalca il portiere granata. Con questa gemma cala il sipario sul primo tempo.

Anche nella ripresa il Milan tiene le redini del gioco, sfiora il poker con Reijnders, che manca di poco la rete al 60° su bel cross di Leao, e lo sigla al 65° ancora su rigore: stavolta è Schuurs, l’autore del momentaneo 1-1, a far fallo su Leao tramite pestone e Mariani manda Giroud sul dischetto per la seconda volta.

Il francese non sbaglia e con questa doppietta la sua gara può dirsi conclusa, come infatti dimostra la sua sostituzione con Chukwueze. La partita, di fatto, termina qui poiché non accade più altro nei venticinque minuti, più sei di recupero, successivi.

Highlights e Video Gol di Milan-Torino 4-1:

Il Tabellino di Milan-Torino 4-1:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw (79′ Kjaer), Tomori, Hernandez (87′ Florenzi); Loftus-Cheek (66′ Musah), Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud (66′ Chukwueze), Leao (66′ Okafor). Allenatore: Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (59′ Lazaro), Ricci, Ilic (46′ Linetty), Vojvoda; Vlasic, Radonjic (59′ Karamoh); Sanabria (21′ Pellegri). Allenatore: Juric

Marcatori: 33′ Pulisic, 36′ Schuurs, 43′ rig. e 65′ rig. Giroud e 48′ pt Hernandez

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Ilic, Hernandez, Milinkovic-Savic, Thiaw e Linetty